BASKET SERIE B: ROSETO CONQUISTA SECONDA VITTORIA, SCONFITTA L’ANCONA

L’AQUILA La Liofilchem Roseto conquista la seconda vittoria consecutiva nella gara giocata contro la Luciana Mosconi Ancona tra le mura del PalaMaggetti, conclusa con il punteggio di 87-59.

Così come accaduto nello scorso incontro, la squadra guidata da coach Quaglia, ha dimostrato una netta superiorità in entrambe le metà campo, dominando per tutti i 40 minuti di gioco.

Ancona, nonostante un PalaMaggetti infuocato, scende in campo senza paura ed i marchigiani partono benissimo trovando un doppio vantaggio (2-6). Al giro di boa l’inerzia cambia e la tripla di Mei porta i rosetani in vantaggio (14-12). La squadra di coach Quaglia allora riesce a piazzare un parziale di 10-0 firmato Amorso, Ruggiero e Serafini, che porta i padroni di casa sul punteggio di 26-14. Cacace e Quarisa provano a rosicchiare punti, ma il canestro sul finale di Nikolic permette di andare a riposo sul 28-17.

Nel secondo periodo gli ospiti provano a tenere testa ai rosetani, che però gestiscono al meglio entrambe le fasi. Al minuto 15:16, con la tripla messa a segno da Mraovic, i padroni di casa allungano il vantaggio a 15 punti (40-25).

Al minuto 17:38 viene chiamato il minuto di sospensione dal coach marchigiano, che però non serve a cambiare l’inerzia della gara, Ruggiero infatti tocca un nuovo massimo vantaggio di 20 punti (47-27). Gli ultimi minuti sono a chiare tinte doriche, che con Cacace e Centanni piazzano un parziale di 0-8 (47-35), la tripla di Ruggiero che arriva sulla sirena permette di far andare i rosetani alla pausa lunga sul punteggio di 50-35.

Il terzo quarto è il periodo migliore giocato dai rosetani, che aprono con le triple di Serafini e Amoroso, e con l’appoggio a canestro di Nikolic toccano il +23 (58-35). Il primo canestro per i marchigiani arriva con Giombini al minuto 23:35 (58-37). L’attacco rosetano continua però a stupire, e a 3 minuti dal suono della sirena Mei realizza due triple consecutive che portano il punteggio sul 68-39 con Ancona che ha segnato solamente 4 punti nel quarto. Al canestro di Nikolic e al 2/2 dalla lunetta di Di Emidio risponde Giombini con una tripla, ma il quarto termina con un parziale di 22-9, e Roseto approda all’ultima sirena sul 72-44.

In apertura di quarto periodo arriva il +30 con Pastore (74-44), il ritmo dei rosetani però inizia fisiologicamente a scendere, e Ancona ne approfitta mettendo a segno un parziale di 2-12, grazie ad Anibaldi, Cacace e Centanni si riporta a -20 (76-56) quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine della gara. Serafini e Nikolic riprendono a segnare, e sul finale c’è solo il tempo per il canestro di Aguzzoli, che cerca di rendere meno amaro il punteggio finale, ma il definitivo 87-59 arriva con la realizzazione del giovanissimo Mariani.

Il Roseto, guidato alla vittoria da un’ottima prova di squadra, vede in doppia cifra 4 giocatori. Nikolic che si candida ancora una volta miglior realizzatore con 16 punti (8/12 al tiro), 14 punti per Pastore e doppia doppia per Di Emidio con 12 punti e 10 assist, a quota 12 punti anche il capitano Ruggiero. Si sono invece fermati a 9 punti Mei e Serafini, mentre ad 8 punti Amoroso.

Per Ancona il migliore, come in gara 1, è Cacace con 13 punti, sono 14 i punti per Centanni e 10 per Giombini.

La Liofilchem Roseto avrà adesso l’occasione di chiudere i conti, ed approdare alle finali playoff, venerdì 3 Giugno, dove è attesa ad Ancona alle ore 20:45.