BASKET SERIE B: ROSETO CONTRO CIVITANOVA MARCHE, GIULIANOVA ATTENDE RIMINI, TERAMO A SENIGALLIA

TERAMO – Si aprirà domani, domenica 27 Marzo, la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, che nel girone C vede impegnate Roseto e Giulianova in casa, rispettivamente contro Civitanova Marche e Rimini, Teramo invece sarà occupata nella difficile trasferta di Senigallia.

La classifica del girone si presenta così: la Liofilchem Roseto in testa alla griglia con 36 punti, a parimerito con Rimini, i rosetani hanno però una partita da recuperare, quella contro Jesi che la scorsa giornata non si è potuta disputare a causa di contagi al COVID 19.

La Rennova Teramo stazione invece a metà classifica, ricopre l’undicesima posizione con 20 punti, gli stessi di Faenza e della LUISS Roma, dista solamente 2 punti dal decimo posto, coperto dalla Tigers Cesena. Situazione drastica invece per il Giulianova che occupa la 14 posizione con 6 punti, insieme alla Civitanova Marche, ed è a soli 2 punti dall’ultimo posto, occupato da Montegranaro.

Torna sul parquet la Liofilchem Roseto, dopo la pausa forzata nell’ultimo turno, per affrontare quella che, sulla carta, dovrebbe essere una partita alla portata degli uomini di coach Quaglia, contro la Virtus Civitanova Marche.

Gli ospiti si presentano al PalaMaggetti con alle spalle una sconfitta pesante, arrivata contro Rieti per 47-78. Solo 47 punti segnati dagli uomini guidati da Schiavi, che infatti sono uno degli attacchi peggiori del girone con soli 57,6 punti di media segnati.

Il miglior realizzatore dei marchigiani è la guardia Riccio con 12,4 punti di media. Seguito dall’esterno Musci con 10,7 punti. Nel ruolo di play troviamo il giovane classe ‘97 Costa, che sta viaggiando con 8,9 punti di media e 3,6 assist.

Gli uomini di coach Quaglia stavano vivendo un periodo negativo in campionato, con la doppia sconfitta arrivata prima a Rimini e poi a Rieti, amplificato dal grande numero di casi di positività sl COVID che ha costretto la squadra rosetana a saltare il turno. La squadra ha però recuperato gli elementi che erano stati colpiti dal virus, e in settimana si è potuta allenare al completo.

Anche la Giulia Basket Giulianova si prepara alla partita casalinga, contro un’avversaria decisamente ostica come la Rivierabanca Basket Rimini.

La squadra di coach Ferrari, che ricopre la seconda posizione in classifica, arriva da un momento di forma, dopo il brusco stop subito ad Ozzano, ha trionfato prima contro Faenza, e poi, nell’ultima giornata, contro Imola per 72-60.

Gli emiliani possono contare su giocatori di altissima qualità per la categoria, vantano infatti due ottimi tiratori da oltre l’arco, il playmaker Tassinari, che sta viaggiando con 15,1 punti di media ed il 46% da 3 punti, e la guardia Saccaggi, secondo per media punti con 13,8 punti, e una media del 42% di tiri da 3 punti realizzati, ha inoltre dimostrato tutte le sue qualità nell’ultimo incontro vinto, segnando 22 punti con il 50% da oltre l’arco (6/12da 3pt).

Grande qualità anche per le due ali, Arrigoni che sta disputando una stagione da 11,2 punti di media e 8,1 rimbalzo catturato a partita, per Masciardi invece 10,1 punti di media. A completare il quintetto c’è l’esperto pivot, Tommaso Rinaldi, per lui 7,8 punti di media. Da menzionare la fantastica prestazione del giovanissimo Scarponi, la guardia nata nel 2004 ha infatti messo a segno 16 punti nella gara contro Imola.

Per quanto riguarda la squadra di casa, la Giulia Basket, sta vivendo sicuramente un periodo negativo, con l’ultima vittoria che risale al 12 Dicembre contro Montegranaro. I ragazzi di coach Domizioli hanno però più volte sfiorato il successo, lasciandolo scappare solamente nei minuti finali. Nell’ultimo incontro, per i giuliesi, si sono messi in luce la guardia Milani ed il giovane play Pierucci che hanno segnato 17 punti, in doppia cifra anche l’altro playmaker giuliano, Caverni, che si è fermato a 12 punti.

Per riportare i due punti a casa ai ragazzi di Domizioli servirà però una vera e propria impresa.

Anche per la Rennova Teramo ci sono in palio 2 punti importanti, nella sfida contro la Andrea Costa Imola. Gli Imolesi sono appunto stati sconfitti dalla squadra di Rimini, ma sono comunque una compagine molto pericolosa ed hanno messo in difficoltà molte formazioni del girone C.

Coach Grandi può contare in cabina di regia sull’ottimo playmaker Trapani, autore di 12,6 punti di media e abilissimo nel passaggio, ha infatti servito 7 assist nell’ultima partita.

Ad occupare il ruolo di guardia troviamo Nunzio Corcelli, 7 i punti medi in stagione. Nello spot di ala ci sono due primissime scelte come Carnovali, miglior realizzatore della squadra con 14, 3 punti di media, e Cusenza, che sfiora la doppia cifra con 9,7 punti per gara. Ad occupare il ruolo di lungo troviamo invece il classe ‘99 Vigori, per lui 8,1 punti di media ed una grande prestazione da 19 punti contro Rimini.

Anche la Rennova sta vivendo un periodo difficile, infatti quella arrivata la scorsa settimana è per i teramani la terza sconfitta consecutiva. La qualità difensiva degli uomini di coach Salvemini rimane evidente, subiscono infatti solamente 65,5 punti di media, però non brillano in fase offensiva, con solamente 62,8 punti di media a partita.

Nonostante questo, nella squadra teramana ci sono giocatori di grande qualità in entrambe le metà campo, come il playmaker Cucco, che nell’ultima partita contro Faenza ha realizzato 14 punti con il 44% da 3 punti (4/9 da 3 punti), si sono invece fermati a 12 punti l’ala Di Donato e il centro Antonelli.