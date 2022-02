BASKET, SERIE B: ROSETO IN TRASFERTA CONTRO FAENZA, TERAMO SFIDA RIETI, GIULIANOVA CONTRO SENIGALLIA

CHIETI – È giunto alla diciannovesima giornata il campionato di basket serie B che nel girone C ospita le tre abruzzesi: Roseto, Giulianova e Teramo. Le squadre scenderanno in campo domani, 13 gennaio, alle ore 18.

La Liofilchem Roseto sarà impegnata nella sfida fuori casa contro la Raggisolaris Faenza. La Rennova Teramo è invece chiamata in casa contro la Kienergia Rieti, così come Giulianova che ospiterà la Goldengas Senigallia.

La classifica continua a sorridere ai rosetani, saldamente al primo posto con 32 punti, anche la squadra di Teramo che è in piena corsa playoff, occupa il decimo posto insieme a Cesena, entrambe con 16 punti. Più amara la situazione di classifica per il Giulianova, che non riesce a trovare la vittoria da quasi due mesi, e ricopre la quattordicesima posizione con solamente 6 punti.

La Liofilchem Roseto, ottenuta una straripante vittoria contro la LUISS Roma (73-46), si prepara alla trasferta presso il PalaCattani di Faenza, per affrontare i padroni di casa, dodicesima forza del campionato con 12 punti.

Gli uomini di Quaglia, nell’ultima partita, hanno dimostrato tutta la loro qualità, andando a cancellare la brutta prestazione che si era vista al PalaRuggi contro Imola e che era costata la seconda sconfitta in campionato.

Ora i rosetani, con un’animo rinvigorito si preparano ad affrontare un’altra ostica squadra, che già nel girone di andata l’aveva messa in difficoltà, con i rosetani che erano riusciti a chiudere la partita solamente negli ultimi minuti del quarto (79-73). Sono queste le parole di coach Quaglia sulla partita di domani:“Domenica mi aspetto una partita a due facce. Nel primo tempo piena di contatti e molto dinamica, nel secondo tempo sempre piena di contatti, ma molto meno dinamica. Noi abbiamo la fortuna di esserci potuti allenare già da due settimane in una determinata maniera, quindi sono certo che questo possa fare la differenza. Chiave della parte sarà la nostra difesa, l’obiettivo è di tenerli sotto i 70 punti.”

I romagnoli infatti hanno all’attivo solamente 15 partite giocate, perché sono stati costretti ad una lunga pausa di oltre 20 giorni a causa del Covid.

Si presenteranno con un assetto diverso rispetto alla gara di andata, infatti oltre al cambio di coach, Garelli è subentrato all’esonerato Serra, domenica esordirà il nuovo acquisto Lorenzo Molinaro, il centro arriva dalla Eurobasket Roma, squadra che milita in serie A2. Giocatori da seguire per i romagnoli sono sicuramente il centro Giovanni Poggi, miglior realizzatore della squadra con 11,5 punti e la guardia Sebastian Vico che sta viaggiando con più di 10 punti di media.

Tra i rosetani continua a spiccare l’ala serba Aleksa Nikolic, miglior realizzatore con 16 punti di media, insieme a lui è tornato a pieno ritmo il pivot Valore Amoroso, che nell’ultima vittoria è riuscito a segnare 18 punti e a raccogliere 6 rimbalzi.

Per la Rennova Teramo le sfide difficili non sono ancora terminate, dopo aver affrontato nell’ultimo incontro la RiveraBanca Rimini, terza forza del campionato, ed esserne uscita con una sconfitta (86-68), gli uomini di coach Salvemini si preparano ad ospitare la Kienergia Rieti, attualmente seconda classificata con 28 punti.

Nonostante l’ultima sconfitta, che è comunque arrivata dopo aver tenuto testa agli avversari per più di tre quarti, i teramani sono in grande crescita e stanno dimostrando di aver trovato una continuità nel gioco, come si è visto nelle due vittorie arrivate prima in trasferta contro Ozzano (83-87) e poi in casa contro la solida Ancona (59-54). È Marco Cucco, capitano dei teramani a parlare dei suoi prossimi avversari:“Tutte le squadre di questo campionato inevitabilmente cominceranno a lottare per il proprio obiettivo, qualsiasi partita diventerà quasi una finale, saranno partite difficile e intense. Sicuramente quella contro Rieti non è da meno in quanto hanno dimostrato di essere una squadra di altissimo livello, vengono da un periodo molto positivo. Dovremmo fare un’altra settimana di grande lavoro per preparare la partita al meglio possibile per essere pronti e cercare di tornare ad un importante vittoria davanti ai nostri tifosi in modo da far sentire ancora di più il legame con la città.”

Rieti si presenterà al PalaScapriano dopo aver ottenuto due vittorie all’ultimo respiro, nel derby contro la Real Sebastiani Rieti prima (64-66) e l’Andrea Costa Imola poi (76-74). La difesa teramana dovrà prestare particolare attenzione all’ala classe 97, Marco Timperi, miglior realizzatore della squadra con 14,3 punti di media, ed al suo coetaneo Edoardo Tiberti, il centro autore di 14 punti nell’ultima partita vinta. Tra i teramani invece spiccano i nomi di Bertocco, miglior realizzatore con 12,5 punti di media, seguito proprio dal capitano Marco Cucco con una media di 11,7 punti.

Partita in trasferta anche per la Giulia Basket Giulianova che dovrà trovare un impresa contro la Goldengas Senigallia, sesta in classifica con 22 punti, per non staccarsi ulteriormente dalle zone più sicure della classifica, dove militano la LUISS Roma e la Raggisolaris Faenza entrambe con 12 punti.

La vittoria sfugge ai giuliesi da oltre due mesi, l’ultima è arrivata in casa contro Montegranaro (67-62) il 12 dicembre scorso, nelle ultime due uscite però i ragazzi di Domizioli hanno lottato fino all’ultimo e si sono visti scappare i due punti solamente nei minuti finali, prima contro Jesi e poi contro Ozzano. La prossima avversaria non sarà facile da affrontare, Senigallia ha infatti ottenuto numerose vittorie e si è andata a imporre come una delle squadre più solide da affrontare, e può contare sia su giocatori giovani, come il centro Lorenzo Varaschin classe 98 e miglior realizzatore dei suoi con 13,7 punti, ma anche giocatori di esperienza come Giannini (12,8 punti di media). Giulianova si affiderà invece ad un Giacomelli sempre più straripante, la guardia autrice di 19 punti nell’ultimo incontro perso.