BASKET SERIE B: ROSETO NON MOLLA, E SBANCA A RIMINI CONTRO LA RIVERABANCA

ROSETO – La Liofilchem Roseto sbanca il PalaFlaminio di Rimini, battendo la RiveraBanca Basket Rimini per 70-77, riuscendo dunque a riaprire la serie che si attesta ora sul 2-1 riminese.

La partenza dei rosetani è travolgente, al minuto 2’ i ragazzi di coach Quaglia sono avanti per 0-8, e coach Ferrari ricorre subito al timeout per spezzare il ritmo di gioco rosetano. Al rientro i padroni di casa riescono a sbloccarsi con il canestro di Rinaldi, ma l’inerzia è ancora dalla parte di Roseto, che al minuto 6’ raggiunge il +11 di distacco (6-17), ma negli ultimi minuti di gioco scendono in cattedra Saccaggi e Scarponi, che a suon di triple tengono viva Rimini, pareggiando i conti e chiudendo i primi intensissimi 10 minuti di gioco sul 17-17.

Grande equilibro anche nel secondo quarto, che si apre con la sfida da oltre l’arco tra Scarponi ed Amoroso, che porta i rosetani avanti per 22-25, a poco più di 5 minuti di gioco, i padroni di casa trovano l’ennesima tripla che pareggia l’incontro (28-28) e coach Quaglia chiama il minuto di pausa. Una volta ripreso il gioco Nikolic e Zampogna vanno a segno per il Roseto, ma a pareggiare i conti ci pensa Saccaggi nuovamente da oltre l’arco (34-34), sul finire del quarto sono Arrigoni e Scarponi a lanciare Rimini sul +5, e a far terminare la seconda frazione di gioco sul 39-34.

I primi minuti del terzo periodo di gioco sono a tinte biancorosse, che toccano per la prima volta nella gara la doppia cifra di vantaggio firmata da Bedetti (46-36). Amoroso e Nikolic provano a ridurre il gap, ma Masciardi e Tassinari mantengono Rimini a distanza di sicurezza (57-49). I rosetani però non mollano, e con Ruggiero riescono a toccare il -3, arriva però la pronta risposta da oltre l’arco di Saccaggi (60-54), ma proprio sul finire del quarto due importanti triple, una di Amoroso prima e l’altra messa a segna da Ruggiero, permettono a Roseto di rimettere la testa avanti poco prima di cominciare gli ultimi dieci minuti di gara (60-62).

Il quarto ed ultimo periodo si apre su livelli di intensità altissimi, i rosetani trovano presto il +4 con Nikolic, gap che viene prontamente ricucito da Arrigoni e Rinaldi (66-66). Rimini però fatica a trovare il canestro grazie all’agguerita difesa rosetana, e i ragazzi di coach Quaglia invece trovano punti importanti, come la tripla messa a segno da Amoroso, seguita dal canestro di Di Emidio che costringe coach Ferrari al timeout (68-73 al 37’).

Con il cronometro che riprende a correre, spaventa il canestro del -3 siglato da Arrigoni, ma il Roseto trova la spallata decisiva al match con i canestri di Pastore e Nikolic che siglano il definito +7, e permettono ai rosetani di festeggiare il 70-77 e rimandare i conti a domenica.

Nel momento più importante della stagione, per la Liofilchem, è arrivata l’ottima prova di Amoroso, che ha messo a segno 19 punti (con 6 triple realizzate). Miglior realizzatore dei rosetani è ancora una volta Nikolic, con 22 punti e 13 rimbalzi catturati.

Per i padroni di casa riminesi, sono invece 4 i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra: Saccaggi con 17 punti, seguito da Scarponi con 16 punti ed un ottimo 4/5 da oltre l’arco. Tassinari si è invece fermato a 13 punti seguito dai 10 punti di Arrigoni.

La prossima sfida tra le due compagini si terrà appunto domenica 19 Giugno alle ore 19 nuovamente presso il PalaFlaminio, con i rosetani obbligati a vincere per portare la serie alla “bella”, che si giocherà eventualmente davanti il pubblico del PalaMaggetti.