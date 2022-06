BASKET, SERIE B: ROSETO PERDE IN CASA DI ANCONA GARA 3 DELLA SEMIFINALE PLAYOFF

TERAMO – La Liofilchem roseto fallisce il match point ed esce sconfitta dal PalaRossini per 77-68 contro un’indomita Luciana Mosconi Ancona. La serie è dunque ora sul 2-1 per i rosetani che avranno a disposizione ancora due match point per centrare la finale playoff, con il considerevole vantaggio di poter giocare un’ipotetica gara 5 davanti al pubblico del PalaMaggetti.

Già dai primi minuti di gara i padroni di casa avevano dimostrato di non voler lasciare nulla al caso. Ancona, infatti, sorretta da Panzini riesce in pochi minuti a portarsi già in vantaggio di 6 punti (7-1), dimostrando un netto miglioramento nella fase difensiva. Gli uomini di coach Quaglia però aggiustano la mira, ed al giro di boa della prima frazione di gioco riescono a portarsi sul 9 pari con il 2/2 ai liberi di Nikolic. La gara va avanti a continui botta e risposta in entrambe le metà campo, ed i primi dieci minuti andranno a chiudersi sul 17 pari con le triple di Cacace e Mei.

Il secondo quarto è sicuramente il momento migliore dell’intera gara dei rosetani, che provano la fuga con le giocate di Mei e Amoroso portandosi sul 19-25. Roseto però non schiaccia sull’acceleratore quando serve, a differenza delle due precedenti gare, e permette ai padroni di casa di rientrare in gara grazie a Cacae e Centanni che firmano il 25-27, e costringono coach Quaglia al minuto di sospensione (16:12 sul cronometro).

Roseto, prima dell’intervallo, riesce a trovare un nuovo importante break, firmato Mei e Pastore (29-37), Cacace però accorcia le distanze realizzando da oltre l’arco, e con il fallo tecnico fischiato a Panzini, si va alla pausa lunga sul punteggio di 32-38.

Al rientro in campo i dorici sembrano rinvigoriti, e invece di subire l’affondo rosetano, riescono a tornare in gara grazie al gioco da tre punti di Quarisa e alla tripla di Pozzetti, che al minuto 22 riporta sul 38-38. Roseto continua a sbagliare molto, e rimane in vantaggio fino al 40-42 con Serafini, prima di subire il sorpasso, che arriva al minuto 24 con il tiro da oltre l’arco di Cacace (43-42). Stavolta è invece Ancona che piazza un importante parziale e allunga fino al 48-42 con Minoli, costringendo coach Quaglia ad un nuovo timeout al minuto 25:34.

Amoroso prova ad accorciare realizzando da tre punti, ma arriva la pronta risposta di Giombini che riporta i padroni di casa sul +6 (53-47), che diventa presto +7 con il libero segnato da Centanni dopo il tecnico fischiato al coach dei rosetani. Roseto riesce a tenersi attaccata nel punteggio grazie a Pastore ed Amoroso (56-52), ma poco prima del suono della sirena i marchigiani dilagano e trovano il vantaggio di 8 punti, che permette di approdare all’ultimo quarto sul 60-52.

Ad inizio di quarto periodo, Roseto rosicchia punti grazie a Nikolic (60-55), ma due pesantissime triple di fila, realizzate da Panzini e Giombini portano Ancona per la prima volta sulla doppia cifra di vantaggio (65-55). Sono ancora Nikolic e Mei a tenere a galla Roseto, riducendo lo svantaggio a 5 punti (65-60). Ma al minuto 34:21 arriva il primo episodio chiave della partita, con Roseto che deve fare a meno di Nikolic a causa del quinto fallo commesso. Dopo il +7 di Minoli (67-60), arriva un altro episodio che segna la gara. Viene fischiato fallo in attacco ad Amoroso, che con la sua reazione porta al fischio di un fallo tecnico, il centro però, molto nervoso, continua a protestare costringendo gli arbitri all’espulsione. Roesto dunque nel giro di qualche minuto perde i suoi cardini Nikolic e Amoroso, lasciando ai padroni di casa un’opportunità più unica che rara per chiudere l’incontro.

Il 3/3 di Pozzetti porta infatti i suoi sul +10 (70-60), ed il vantaggio continua a crescere fino a toccare il +14 (75-61). Roseto si affida a Serafini che segna 4 punti di fila per il -10 (75-65), ma ormai i padroni di casa sono lanciati alla vittoria, e riusciranno a gestire il risultato chiudendo i conti con il punteggio di 77-68.

Sul lato rosetano, arriva comunque una buona prestazione corale, con 5 giocatori in doppia cifra. Mei, il migliore dei suoi con 15 punti, seguito da Serafini che chiude con 11 punti, fermi invece a 10 punti Di Emidio, Amoroso e Nikolic.

Spicca per la Luciana Mosconi Ancona la prestazione di Cacace, miglior realizzatore dell’incontro con 25 punti con 8/10 al tiro. A seguirlo in doppia cifra ci sono Pozzetti con 12 punti e la coppia Minoli-Quarisa autrice di 11 punti.

Roseto avrà un’altra opportunità per chiudere la serie in gara 4, che si giocherà domenica 5 Giugno alle ore 20 sempre presso il PalaRossini di Ancona.