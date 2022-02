BASKET, SERIE B: ROSETO SFIDA CESENA, TERAMO IN TRASFERTA A MONTEGRANARO, GIULIANOVA OSPITA ANCONA

TERAMO – Domani in campo per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B (girone le C) le abruzzesi Roseto, Teramo e Giulianova.

La Liofilchem, alla testa del girone con 34 punti, si prepara ad ospitare la Tigers Cesena, decima classificata con 16 punti. La Rennova Teramo, reduce da vittorie importanti, è arrivata ad occupare il nono posto con 18 punti, e sarà ospite della Sutor Montegranaro, il fanalino di coda del campionato è ferma a 4 punti. Anche la Giulia Basket Giulianova, ferma alla quattordicesima posizione con 6 punti, si prepara alla difficile trasferta contro la Luciana Mosconi Ancona, quarta classificata con 26 punti.

I ragazzi di coach Quaglia, sono reduci da una vittoria sofferta contro Faenza per 79-84. Gli avversari del Cesena invece arrivano da 4 sconfitte su 5 partite giocate, l’ultima rimediata contro Ancona per 48-63.

Il coach rosetano Danilo Quaglia, introduce così la prossima avversaria: “Cesena è una squadra temibile, all’andata ci avevano messo in difficoltà fino agli ultimi minuti di gioco. Negli ultimi cinque minuti giocammo da grande squadra, da squadra matura e fu il primo segnale che riuscimmo a dare al campionato e a noi stessi, e quella partita ci ha dato molto fiducia. Loro sono una squadra molto fisica, sappiamo che non hanno più Genovese, però rimangono comunque una buona squadra, hanno vinto a Rieti contro la Sebastiani qualche settimane fa, quindi sono un buon gruppo, però noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa, non abbiamo paura di nessuno e soprattutto con il pubblico a sostenerci siamo sicuri e siamo certi di riuscire ad essere competitivi e di poter provare a portare a casa i 2 punti anche domenica.”

Per i Tigers il giocatore più pericoloso è l’ala Bugatti, miglior realizzatore della squadra con 11,8 punti di media. Occhi puntati anche sulla guardia, Giulio Mascherpa, anche per lui la media punti raggiunge la doppia cifra (10,5), e sul classe 2000 Ezio Gallizzi, uno dei migliori under del girone con 8,5 punti per partita.

La rosa di coach Quaglia invece si presenta con due assenti importanti, Ruggiero e Serafini, inoltre anche il centro Amoroso non è al meglio fisicamente, rimane comunque uno dei migliori realizzatori della squadra con 14,7 punti di media, così come la guardia Nicola Mei, anche per lui alcuni problemi fisici. Il pericolo maggiore tra le file dei rosetani rimane però Aleksa Nikolic, migliore per media punti della squadra con 16,1 punti. In crescita anche la guardia Andrea Pastore che, nell’ultimo incontro vinto a Faenza, ha realizzato 17 punti.

Impegno esterno per la Rennova Teramo, chiamata a Montegranaro contro la Sutor. Gli uomini di Salvemini arrivano da una splendida vittoria per 56-54, ottenuta negli ultimi minuti contro la Kienergia Rieti, una delle migliori formazioni del girone che occupa al momento la seconda posizione in classifica con 28 punti.

Queste le parole di Emidio Di Donato sulla straordinaria vittoria ottenuta la settimana scorsa: ”Sicuramente la partita che abbiamo sostenuto contro Rieti è stata ottima, siamo riusciti a giocare su quelli che erano i nostri punti forti, e riuscire a togliere quelli che sono i loro punti forti. Vincere contro quella che era la seconda in classifica è ovviamente una grande soddisfazione, una vittoria del genere ci dice che stiamo ottenendo ottimi risultati sul campo, che stiamo lavorando bene e che nonostante gli infortuni che continuiamo ad avere rimaniamo competitivi. L’entusiasmo è tanto e vogliamo continuare su questa strada.-l’ala teramana continua caricando i suoi compagni in vista dell’imminente incontro di domani-Questo campionato ci insegna che non dobbiamo sottovalutare nessuna partita, soprattutto nella posizione in cui siamo noi, ogni due punti guadagnati diventano oro colato e di conseguenza dobbiamo guardare ogni avversario come se fosse il primo in classifica e stessa cosa faremo contro Montegranaro, nonostante la posizione in classifica sono infatti un’ottima squadra, se la sono giocata alla pari con quasi tutte le altre squadre. Dobbiamo andare li con tutta la convinzione cercando di sfruttare quello che è il nostro gioco e cercare di fare la migliore partita possibile.”

Tra le fila del Montegranaro il giocatore più pericoloso è sicuramente Dario Masciarelli, la guardia, che viaggia a 13,8 punti di media, è stata il miglior realizzatore dei suoi nell’ultima partita contro la LUISS Roma segnando 29 punti, con 6/10 al tiro da 3 punti. Anche il play, Giorgio Galipò, è in crescita, con 18 punti realizzati contro Roma sta viaggiando ad una media punti di 9,8 per partita.

Il Teramo può invece affidarsi alla guardia Bertocco, autore del canestro decisivo contro Rieti, ed è il migliore per media punti dei suoi con 12,2 punti per partita. Fondamentale per la scorsa vittoria anche il playmaker Riccardo Bottioni, miglior realizzatore con 11 punti, viaggia con una media di 9,8 punti a partita. È da menzionare anche Marco Cuocco, che si presenta con 11,3 punti per partita.

Per la Giulia Basket Giulianova secondo incontro casalingo di fila. Dovrà affrontare una delle top del campionato di serie B la Luciana Mosconi Ancona, che occupa saldamente la quarta posizione in classifica con 26 punti, a soli 2 punti di distanza da Rimini e Rieti, seconde a parimerito.

La Giulia Basket è reduce da una dura sconfitta casalinga contro Senigallia per 58-78, e la vittoria sfugge da quasi due mesi, è chiamata ora a provare un impresa contro una delle squadre più in forma del campionato, Ancona è infatti reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima arrivata contro la Riverabanca Rimini con uno schiacciante 46-62.

Ancona basa il suo gioco sulla fisicità e su una ferrea difesa, è infatti, con solamente 65 punti subiti di media, la seconda miglior difesa del girone sotto la Npc Rieti.

La squadra a disposizione dell’allenatore Cohen, coach di Ancona, è di assoluto livello. Può infatti contare su Simone Centanni, il migliore per media punti della squadra, ne conta 13,5 per partita. Seguito da un ex Giulianova, Alberto Cacace che viaggia con 11,1 di media punti e il 58% da 2 punti. Un altro ex di giornata è Panzi, autore di quasi 8 punti a partita.

Per i giallorossi il maggior pericolo in attacco è Gianluca Di Carmine con 11,7 punti di media, seguito da Matteo Motta con 10,2 punti. 9 punti e 4,6 assist per l’ex Luciana Mosconi, Michele Caverni. Buone anche le prestazione dell’ultimo arrivato Tommaso Milani, che in 5 presenza sta viaggiando con una media di 7 punti.