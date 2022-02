BASKET SERIE B: ROSETO VS RIMINI, TERAMO IN CASA CONTRO SENIGALLIA, GIULIANOVA CERCA IMPRESA A RIETI

TERAMO – In campo domani, 27 febbraio le abruzzesi che militano nel campionato di serie B (girone C), pronte per la ventunesima giornata. Roseto si prepara alla sfida contro Rimini, la Rennova pronta ad ospitare Senigallia, Giulianova in trasferta contro Rieti.

Spicca ancora una volta la prestazione della Liofilchem Roseto, che ha sconfitto senza troppe difficoltà Cesena, aggiungendo 2 punti al suo bottino, portandosi dunque a 36 punti totali che le permettono di trovarsi ancora in cima alla classifica con molta sicurezza, dista infatti 6 punti dalle seconde Rimini e Rieti. Vittoria anche per la Rennova Teramo, che ha superato di misura Montegranaro, raggiungendo il 59-60 all’ultimo secondo di gioco. Questo secondo successo di fila ha permesso agli uomini di Salvemini di raggiungere il nono posto solitario con 20 punti, a 4 punti di distanza da Cesena e Roma che stazionano a 16 punti. Ancora una pesante sconfitta invece per Giulianova, che non può niente contro Ancona ed esce sconfitta dal PalaCastrum per 66-84.

La Liofilchem di coach Quaglia, nonostante le numerose assenza, è comunque riuscita, la scorsa settimana, a dominare la non facile Cesena, assicurandosi un ampio margine di vantaggio già nel terzo quarto (88-52), e chiudendo l’incontro con più di 30 punti di vantaggio (98-65). È ora pronta a quello che potrebbe essere lo scontro decisivo per la vetta della serie B: affronterà infatti la RivieraBanca Basket Rimini, seconda forza del campionato a 30 punti (con una partita da recuperare).

La compagine, guidata da coach Ferrari, può vantare solamente 4 sconfitte e ben 15 vittorie, l’ultima arrivata nello scorso turno contro Jesi, sopraffatta con un netto 75-92. Il coach dei rosetani Danilo Quaglia analizza così l’incontro decisivo di domani: “Rimini è sicuramente una delle squadre che vorrà puntare a salire in serie A2, è una squadra di primissimo livello, a differenza della partita di andata avrà in più Tassinari, uno dei migliori giocatori della categoria. Ma noi siamo consapevoli di quello che siamo, abbiamo vinto 18 partite su 20, quindi sono gli altri che dovranno avere timore di noi. Noi andiamo a Rimini sapendo di poter competere su ogni campo, provando ad imporre il nostro gioco per portare a casa due punti che saranno ancora più importanti in questo caso, perché vincere significherebbe dare uno sprint definitivo alla corsa al primo posto.

Il nostro obiettivo è quello di mantenere il primo posto ovviamente, infortuni permettendo. Vogliamo fare il nostro campionato sapendo che poi le partite che contano saranno quelle dei playoff e sapendo che se dovessimo arrivare primi alla fine del girone di ritorno poi, chiunque vorrà batterci, dovrà vincere almeno una partita a Roseto e onestamente sarà ancor più difficile per gli avversari.”

Il pericolo maggiore a disposizione di coach Ferrari è senza dubbio il playmaker Tassinari, miglior realizzatore con 15 punti di media e 4,9 assist, inoltre nell’ultima partita si è reso protagonista con 32 punti e 9 assist. Pericolosi anche il pivot Arrigoni con i suoi 11,5 punti e gli 8,3 rimbalzi di media, e l’esterno, Francesco Bedetti con 10,3 punti per partita.

Alla qualità di Rimini, gli uomini di Quaglia rispondono con altrettanta qualità, spicca tra tutti il classe ‘99 Aleksa Nikolic, capace di segnare 41 punti contro Cesena con l’87% dalla breve distanza (13 su 15) e il 67% da oltre l’arco (2 su 3). L’esterno rosetano è inoltre il miglior realizzatore della squadra per media punti con 17,3 punti di media. In crescita invece il classe 2000, Zampogna, anche per lui grande prova contro Cesena, dove ha segnato 18 punti. Il giovane playmaker inoltre sta viaggiando a 9,1 punti di media ed è letale da oltre l’arco con il 49% dei tiri realizzati.

La Rennova Teramo torna a giocare al PalaScapriano, dove ospiterà la Goldengas Senigallia. L’assistant coach dei teramani, Angelo Vitelli, si esprime così sul periodo di forma della sua squadra e continua commentando l’imminente incontro: “Nell’ultima partita i ragazzi si sono dimostrati una squadra solida e dalla grande personalità. Probabilmente in alcune partite del girone di andata ci è mancato proprio questo, ovvero la capacità di reagire in momenti difficili della gara. A Montegranaro la squadra, anche nel momento di maggiore difficoltà ha reagito, si è dimostrata solida ed ha cercato situazione di gioco più semplici. Noi come staff siamo molto soddisfatti per questa risposta a livello di carisma della squadra e questo ci fa ben sperare per le prossime partite.

La partita contro Senigallia è stata una di quelle partite indigeste del girone di andata. Abbiamo avuto un approccio non dei migliori, avevamo diversi problemi fisici, Bertocco ha provato a giocare i primi 5 minuti ma aveva un problema muscolare, Antonelli ha avuto un problema alla caviglia. Ma indubbiamente abbiamo sbagliato approccio e non siamo riusciti a reagire, quindi dobbiamo interiorizzare l’approccio che abbiamo avuto nelle ultime partire e conoscere le caratteristiche dei nostri avversari. Senigallia si basa molto sull’asse play-pivot, dovremmo essere bravi a difendere questa situazione e a fare la nostra partita come abbiamo fatto nell’ultimo mese e mezzo.”

Gli uomini di coach Salvemini stanno trovando continuità nei risultati, sono infatti riusciti a portarsi a casa la vittoria sull’ostico campo di Montegranaro, con il punteggio di 59-60, in quella che si è rivelata essere una partita equilibratissima, che si è risolta grazie al tiro libero realizzato da Bottioni negli ultimi secondi di gara. Questa per i teramani rappresenta la quinta vittoria su sette partite disputate che li porta così a 10 vittorie totali ottenute dall’inizio del campionato.

Senigallia invece, guidata da coach Gabrielli, arriva da una sconfitta contro la Real Sebastiani Rieti che ha trionfato per 54-75.

I senigalliesi sono comunque una delle squadre più temibili del girone C, sono infatti riusciti ad accumulare 12 vittorie, che l’hanno portata a ricoprire la sesta posizione in classifica con 24 punti.

Possono contare su giocatori giovani ma di grandissima qualità, come il centro Lorenzo Varaschin, il migliore della squadra per media punti (13,7) e per rimbalzi (8,6) e l’esterno Alberto Bedin (10 punti di media). A completare la rosa troviamo Giannini, la guardia sta viaggiando a 12,6 punti di media ed il play Giacomini (9,6 punti di media).

Per la Rennova i giocatori più in forma sono Antonelli, il centro autore di 14 punti nella vittoria a Montegranaro, riesce a mantenere una media punti che supera la doppia cifra (10,5). Pericolosa anche la giovane guardia, Bertocco, autore di 12 punti nella scorsa partita e con una media punti di 12,2 è il miglior realizzatore della rosa, seguito a poco meno (11,3 punti di media) da Cucco, anche per lui è arrivata la doppia cifra contro Montegranaro (11 punti).

Per la Giulia Basket Giulianova si prospetta un nuovo incontro difficile, ma importante in vista classifica. I giuliesi sono attesi a Rieti per fronteggiare la Real Sebastiani, squadra che ricopre la quinta posizione in classifica con 26 punti.

La squadra di Rieti, reduce da un’importante vittoria contro Senigallia (54-75) ha dimostrato di essere una squadra molto compatta, riuscendo a rialzarsi dopo un periodo difficile, ottenendo tre vittorie di fila nelle ultime uscite.

La rosa della Real Sebastiani è di primissimo livello, spicca fra tutti Federico Loschi, il centro che sta mantenendo una media punti di 16,8. Ottime prestazioni anche da parte di Marco Contento, la guardia viaggia con 12,9 punti di media e 3 assist serviti a partita. In crescita anche il giovane esterno Omar Dieng che nell’ultimo incontro vinto ha fatto registrare 17 punti, gli stessi del suo compagno Lorenzo Piccin.

La squadra guidata da Domizioli, nonostante la crisi di risultati, sfodera comunque belle prestazioni, e potrebbe cercare l’impresa per rialzare la testa. In crescita le prestazioni di Milani, che si è candidato miglior realizzatore della squadra nella scorsa partita, segnando 17 punti, e sta viaggiando con una media di 8,7 punti di media segnati in solamente 6 gare. Crescono le percentuali anche del giovanissimo Francesco Buscaroli, il classe 2001 ha raggiunto la doppia cifra segnando 13 punti. A completare la squadra per i giulesi ci sono il play Michele Caverni (9,4 punti di media) e l’esterno Oliver Giacomelli (9,3 punti di media).