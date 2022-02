BASKET SERIE B: VINCONO ROSETO E TERAMO, GIULIANOVA ESPUGNATA IN CASA DALL’ANCONA

TERAMO – La ventesima giornata di campionato della serie B girone C vede uscire vincitrici Roseto e Teramo, sconfitta invece Giulianova.

La Liofilchem batte largamente Cesena per 98-65, arrivando a toccare quota 36 punti, rimane quindi in testa al girone C con 6 punti di vantaggio da Rimini e Rieti (entrambe seconde a 30 punti), Teramo la scampa all’ultimo contro Montegranaro vincendo 59-60, vittoria che la porta a 20 punti e ad occupare il nono posto in solitaria, con 4 punti di vantaggio da Cesena (decima con 16 punti). Per Giulianova arriva l’ennesima sconfitta, è infatti caduta in casa contro Ancona per 66-84, rimanendo dunque al quattordicesimo posto con 6 punti.

La Liofilchem Roseto continua la sua corsa travolgendo al PalaMaggetti la Tigers Cesena con un pesante punteggio che recita 98-65. Gli uomini di coach Quaglia si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa, riuscendo a vincere nonostante le pesanti assenze di ben quattro giocatori: oltre a Ruggiero e Serafini assenti anche Pastore e Amoroso.

La partita comincia subito con il piede giusto per i rosetani che in poco meno di 3 minuti si portano sul 7-0, ma gli ospiti non si lasciano intimorire e trovano in pochissimi minuti il pareggio, il resto del quarto trascorrerà in equilibrio, ma gli ospiti, grazie ad una tripla di Moretti, riusciranno a staccarsi nel punteggio ed arrivare a quattro lunghezze, andando a riposo sul 19-23.

Il rientro in campo è traumatico per il Roseto, che sembra essere in balia degli avversari, i quali in meno di 2 minuti allungano il distacco alla doppia cifra (19-29) grazie ad una tripla di Bugatti. Dopo aver toccato un nuovo massimo vantaggio di 11 punti (23-34), l’inerzia improvvisamente cambia a favore dei padroni di casa, che nel giro di pochissimo tempo iniziano a bombardare Cesena, e, grazie ad uno straordinario Nikolic, i rosetani ritornano in vantaggio (42-41), riuscendo addirittura a toccare gli 11 punti di distacco pochi secondi prima della fine del quarto, che terminerà 54-43.

Al rientro dalla pausa lunga i ragazzi di coach Quaglia continuano ad attaccare con lo stesso entusiasmo di prima, e spinti da un Nikolic in grado si segnare in qualunque modo, da dentro e fuori l’area e da oltre l’arco, incrementano notevolmente il vantaggio, toccando i 30 punti di distacco (78-48) in poco più di 6 minuti. Il terzo quarto, completamente dominato dai padroni di casa (con un parziale di 34-9), andrà a chiudersi con il punteggio di 88-52. Il quarto ed ultimo periodo sarà facilmente gestito dalla Liofilchem, brava ad evitare la reazione degli ospiti e a continuare la buona prova in fase di attacco vista fino ad ora. La partita, ormai con ben poco da raccontare, si concluderà con il pesante punteggio che recita 98-65.

Mattatore di serata l’ala rosetana Aleksa Nikolic, autore di 41 punti con percentuali altissime 13/15 da 2 punti e 2/3 da 3 punti. Ottima anche la partita di Zampogna, che chiude con 18 punti e il 71% da 3 punti (5/7), in doppia cifra arriva anche Di Emidio con 10 punti.

Nonostante la pesante sconfitta, in casa Cesena si sono resi protagonisti Bugatti con 25 punti ed un 4/4 da 3 punti, e Moretti, con 16 punti.

Prossima gara in trasferta per la Liofilchem, che il 27 febbraio alle ore 18, sono attesi al PalaFlaminio per affrontare la RivieraBanca Rimini, seconda forza del campionato con 30 punti.

Per la Rennova Teramo arriva la seconda vittoria di fila, gli uomini di Salvemini sono riusciti ad espugnare il Montegranaro in casa con un sofferto 59-60.

La prima frazione di gioco è molto equilibrata, con il distacco che si mantiene basso tra le due squadre. È Teramo che tenta una fuga, grazie al canestro da oltre l’arco di Bertocco che porta il punteggio sul 10-17, ma i padroni di casa sono bravi a rientrare subito in partita, e diminuiscono la distanza grazie ai canestri di Masciarelli,(16-17). Il quarto andrà però a chiudersi con i liberi del teramano Bonci, che fisserà il punteggio sul 16-19.

Al rientro in campo la partita continua ad essere combattuta, e i padroni di casa riescono a ritrovare il vantaggio (20-19), grazie al canestro di Crespi, al quale risponde Di Donato che riporta il vantaggio in zona Teramo (20-21). Nessuna delle due squadre però riesce a trovare una vera fuga, ed il quarto è un continua botta e risposta di canestri da una parte e dall’altra. Ad avere la meglio saranno comunque gli uomini di Maffezzoli, che andranno al riposo sul punteggio di 31-33.

Il terzo quarto si apre in favore degli ospiti, che riescono a raggiungere un nuovo massimo distacco, toccando gli 8 punti di vantaggio grazie al canestro di Antonelli (31-39), dopo aver tenuto un buon distacco per più di metà quarto, Montegranaro reagisce e prima di andare a riposo si riportano ad uno svantaggio di soli 3 punti (47-50) con il canestro di Crespi.

Il quarto periodo, vede un ennesimo capovolgimento di fronte, con i padroni di casa che in soli 2 minuti recuperano lo svantaggio, e grazie ancora una volta a Crespi si riportano addirittura in vantaggio (53-52), riuscendo anche a toccare le cinque lunghezze di vantaggio (57-52), la tripla di Cucco però accorcia di nuovo le distanze (57-55).

A 4 minuti dalla fine Montanari realizza il canestro del più 4 per i padroni di casa (59-55), ma Teramo serra la difesa, e riesce a rosicchiare due punti grazie ai liberi di Betocco, e poi, sempre dalla linea dei liberi, è Antonelli a fare 2/2 e riportare il punteggio sul 59 pari. Cruciale negli ultimi secondi di gioco la palla recuperata da Bertocco, che ha portato Bottioni a guadagnare il fallo decisivo per presentarsi sulla lunetta, dove ha realizzato solamente uno dei due tiri liberi, che è però stato sufficiente per portarsi la vittoria a casa con il punteggio di 59-60.

Per il Teramo sono 4 i giocatori ad aver toccato la doppia cifra: Antonelli, con 14 punti, Bertocco 12 punti, Cucco 11 punti ed infine Bottioni con 10 punti.

Nel Montegranaro invece ottima la prestazione di Crespi che ha segnato 14 punti, doppia cifra anche per Masciarelli (12 punti) e Montanari (11 punti).

Anche la Rennova scenderà nuovamente in campo, il 27 febbraio alle ore 18, per affrontare in casa la Goldengas Senigallia, attualmente sesta in classifica con 24 punti.

Ancora una sconfitta per la Giulia Basket Giulianova, superata in casa dalla Luciana Mosconi Ancona che si è imposta con il punteggio di 66-84.

Nel primo quarto di gioco i padroni di casa, spinti da uno straordinario Caverni, autore di 13 punti, hanno impensierito Ancona, raggiungendo in 3 minuti un considerevole vantaggio di 5 punti (13-8). Gli ospiti però, grazie ai canestri di Centanni e Quarisa riescono a chiudere il quarto in vantaggio, con il punteggio di 21-25.

Il rientro dalla breve pausa non sorride a Giulianova (che ha trovato solamente 8 punti in 10 minuti), ed Ancona ne approfitta, anche se tirando comunque con percentuali basse, gli ospiti riescono ad ampliare il vantaggio, portandolo ad 8 punti (25-33). In fine di quarto riusciranno anche a realizzare un nuovo massimo vantaggio di 10 punti, al quale risponde Caverni con due tiri liberi, portando il punteggio sul 29-73.

Nel terzo periodo di gioco Giulianova è riuscita a rimanere in partita fino a metà del quarto, Ancona ha poi trovato l’affondo decisivo grazie alla tripla di Giombini, che ha allargato il divario a 13 punti (41-54), arrivando poi a toccare le 16 lunghezze di vantaggio, riprese dalla tripla di Pierucci che ha riportato il punteggio sul 46-59.

Il quarto periodo si è infine rivelato fatale per i padroni di casa, che hanno progressivamente perso il contatto con Ancona, complici Centanni, autore di 7 punti e Giombini che ne ha invece segnati 6.

Nonostante le reazioni di Giulianova, gli ospiti non si sono fatti cogliere impreparati, riuscendo a toccare un ennesimo massimo vantaggio, stavolta di 24 punti (60-84), i canestri di Giacomelli e Bischetti hanno però reso meno amaro il punteggio finale che si è fermato sul 66-84.

Per i padroni di casa del Giulianova, nonostante la pesante sconfitta, sono comunque da menzionare le prestazioni di Milani, che ha messo a sagno 17 punti, di Caverni, autore di 16 punti e Buscaroli che ha terminato la partita con 13 punti.

Per gli ospiti invece spicca la prestazione di Centanni, che con 20 punti si laurea miglior realizzatore della partita, accompagnato dai 15 punti di Giombini e dai 14 di Minoli.

Anche Giulianova in campo il 27 febbraio alle 18, affronterà al PalaSojourner la Real Sebastiani Rieti, una delle migliori squadre del girone, occupa la quinta posizione con 26 punti raccolti.