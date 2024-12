BASKET: SILVESTRO’S PAGANICA APPENA NATA E GIA’ VINCENTE. “PASSIONE E IMPEGNO”, PRIMA IN PROMOZIONE

L’AQUILA – Nel panorama cestistico aquilano è nata una nuova stella: fondata da tre amici, il presidente, Andrea Ventruto, il vice, Antonello Gasbarri e il dirigente Gabriele Miconi, nello scorso mese di giugno, è stata costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Silvestro’s Paganica Basket.

Il sodalizio, che ha il suo quartier generale a Paganica, la più popolosa frazione del comune dell’Aquila, nonostante i primi passi, può vantare già una rodata organizzazione impegnata a promuovere il basket tra i giovani del comprensorio aquilano.

Intanto, a pochi mesi dalla nascita, grazie alle ottime prestazioni dei suoi giovani, alla prima partecipazione, si è segnalata come una autentica rivelazione: dopo cinque partite (4 vinte a una persa, quella all’esordio) è in vetta alla classifica nel campionato regionale di Promozione ed oggi, alle 20,30 al Palazzetto Papa Giovanni XXIII di Paganica, è in programma l’attesissimo derby cittadino contro la G.S. Pallacanetro L’Aquila.

“La nostra missione è quella di offrire a tutti i ragazzi del territorio l’opportunità di praticare sport, sviluppare talento e crescere insieme, anche a coloro che non riescono ad accedere alle squadre rappresentative senior della città – spiega il vice presidente, Gasbarri -, tra i nostri obiettivi, oltre alla prima squadra, che si sta comportando molto bene in campionato, c’è anche l’ organizzazione del settore giovanile. In questo senso, tutte le attività sportive, allenamenti e partite, si svolgono esclusivamente presso il Palazzetto Papa Giovanni XXIII di Paganica, un impianto che riteniamo fondamentale per il nostro progetto”.

Molto chiare le idee alla base del nuovo sodalizio: “le motivazioni che ci hanno spinto a varare questo progetto sono innanzitutto incentrate sui valori della passione e dell’impegno – continua Gasbarri -. I nostri giovani atleti sono appassionati di basket e si allenano con grande dedizione. Offrire loro una struttura adeguata ci permette di coltivare non solo il loro talento, ma anche la passione per lo sport. Ad esempio, per la scarsità di risorse locali, purtroppo, molti ragazzi sono costretti ad accettare proposte da squadre esterne, rinunciando così a una parte della loro vita quotidiana. Il nostro obiettivo è creare una realtà che consenta loro di allenarsi e giocare senza dover rinunciare alla loro quotidianità”.

Poi, c’è anche un sentito aspetto territoriale che prevede il coinvolgimento di sponsor: “per noi c’è una identità da valorizzare: Paganica, pur essendo la frazione più popolosa dell’Aquila, non dispone ancora di una squadra di basket che la rappresenti. Desideriamo portare con orgoglio il nome di Paganica nel panorama del basket, contribuendo a far crescere e diffondere la passione per questo sport a livello locale. Nonostante l’impegno profuso, dobbiamo affrontare spese significative per garantire il corretto svolgimento delle attività, e poiché non chiediamo alcun contributo economico agli atleti, stiamo cercando di raccogliere fondi tra le realtà imprenditoriali locali, ringraziamo chi ci ha dato già un aiuto ed anche chi lo farà in futuro”, conclude il vice presidente”.

LA ROSA

Valerio Ippoliti (Capitano), Andrea Miconi, Pietro Gasbarri, Valerio Prato, Davide Di Giovine, Luca Del Tosto, Gabriele Ciancarella, Lorenzo Vanzini, Lorenzo Agliotti, Mattia Di Gregorio, Daniele Di Gregorio, Marco Vitale, Alessandro Rotilio, Matteo Nicchi, Andrea Marra, Francesco D’Aurelio.

Allenatore: Fabio Angelini

IL RUOLINO DI MARCIA

ISPOLTORE – PAGANICA 71-55

PAGANICA – GIULIANOVA 57-49

PAGANICA – PESCARA 87- 64

PENNE – PAGANICA 60 – 70

PAGANICA – TERMOLI 91 – 46

“Dopo la prima partita persa abbiamo una serie di risultati positivi con la quarta vittoria consecutiva per il Silvestro’s Paganica Basket che si impone nettamente contro la squadra del Molise Basket Young di Termoli con un eloquente 91-46. Il team molisano, ancora senza sconfitte in campionato, ha subito inerme l’impeto dei nostri ragazzi, desiderosi di riscattare, nonostante la vittoria finale, la prova incolore della scorsa settimana in quel di Penne – commenta ancora il vice presidente -. Complice qualche assenza nella squadra ospite e la serata di grazia al tiro (alla fine saranno ben 12 i tiri da 3 realizzati), i nostri hanno surclassato i rivali su entrambi i lati del campo, mantenendo intensità e concentrazione anche quando il divario appariva evidentemente ormai incolmabile. Ancora tanta gioia a fine gara con i numerosi tifosi e spettatori presenti sugli spalti, per una prestazione super che ci proietta con lo spirito giusto verso la gara di oggi, di sabato 7 dicembre, quando, ancora una volta sul nostro campo, benché formalmente fuori casa, andrà in scena il derby cittadino contro la G.S. Pallacanetro L’Aquila”.

TABELLINO ULTIMA GARA

Paganica-Molise Basket Young 91-46 (24-11;26-12;20-17;21-6)

PAGANICA: Ippoliti (k) 8, Aglioti, Miconi 25, Gasbarri 17, Prato 10, Di Giovine 8, Del Tosto 4, Ciancarella 4, Vanzini 1, Di Gregorio M. 1, Di Gregorio D., Vitale 12.

All.: Angelini.

MOLISE B.Y.: Pascucci (k), Fanelli 10, Marone 2, De Fenza 7, Miletti 1, Lentinio 14, Barrasso 5, Gioia, Gregoretti 1, Iannarone, Biraschi, Benaduce 6.

All.: Sabetta.