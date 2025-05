BASKET: SILVESTRO’S PAGANICA BATTE IL TERMOLI E CONCLUDE PRIMA. ORA I PLAY OFF

L’AQUILA – Sabato sera i ragazzi del Silvestro’s hanno vinto la difficilissima sfida in trasferta contro il MBY Termoli terminando la stagione regolare al primo posto in solitaria del campionato di Seconda Divisione regionale FIP Abruzzo., una posizione che non determina la vittoria del torneo, che passerà necessariamente per la fase play-off, ma che rende il giusto onore al lavoro complessivamente svolto in tutto l’arco del campionato da giocatori e staff, coadiuvati dalla dirigenza di una società nata solo qualche mese fa.

“In un campionato tutt’altro che semplice e scontato i nostri ragazzi sono riusciti a vincere 18 partite sulle 21 disputate, di cui 15 consecutive (considerata anche quella con la Sambenedettese poi esclusa dal campionato), e proprio sabato in quel di Termoli hanno dimostrato tutto il loro valore contro la squadra più completa e attrezzata del campionato proprio nel momento più difficile e sfortunato della stagione”, si legge nella nota.

Alla partita valida per il recupero della 5a giornata di ritorno si arrivava con una situazione di classifica molto particolare. Infatti Paganica, Termoli e Isola del Gran Sasso si trovavano appaiate al primo posto a 32 punti, con Isola del Gran Sasso forte del vantaggio negli scontri diretti contro entrambe le dirette concorrenti.

La sfida di sabato valeva quindi per le due contendenti il 1° posto in caso di vittoria, il 3° in caso di sconfitta che, con 4 squadre classificate ai play-off al meglio delle 3 gare, voleva dire poter disputare tra le mura amiche l’eventuale “bella” in caso di parità nei primi 2 incontri.

Con una posta in palio così alta non poteva non partire forte il Termoli che, sfruttando l’evidente vantaggio di centimetri sotto canestro, va avanti nel punteggio nel primo quarto, con Paganica brava a mantenere il contatto con gli avversari anche se in piena emergenza (14-10 al 10’).

Nella seconda frazione capitan Ippoliti e compagni registrano le rotazioni difensive e trovano le misure al tiro da fuori. Dopo aver subito il canestro del sorpasso Termoli prova anche la difesa a zona ma con una tripla di Gasbarri si va al riposo lungo co Paganica in vantaggio di 5 punti (25-30 al 20’).

Dopo il parziale di 11-20 l’inerzia è ancora tutta del Paganica che dopo la pausa riparte da dove aveva lasciato: difesa asfissiante, contropiede e tiro da fuori. Dopo l’iniziale 0-7, che porta gli ospiti sul +12 e costringe coach Sabetta a chiamare subito time-out, la terza frazione viaggia in sostanziale equilibrio e si conclude con una tripla di D’Intino, forse a tempo già scaduto (34-47 al 30’).

Nell’ultima frazione, dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +16, il Paganica inizia ad accusare la fatica per lo sforzo profuso nella marcatura dei più alti e forti avversari, Termoli ne approfitta e si riavvicina nel punteggio grazie al tiro da fuori.

Con Gioia indisponibile e Di Giovine e D’Intino alle prese con il riacutizzarsi di piccoli infortuni avuti in settimana, i padroni di casa riescono a limare ulteriormente lo svantaggio con il pressing a tutto campo, ma con meno di un minuto al termine della contesa i termolesi sono costretti a mandare in lunetta gli avversari con il fallo sistematico. La lotteria dei tiri liberi sorride al Paganica che conquista i 2 punti ed il primato in classifica, finalmente in solitaria.

Nell’altro recupero giocato nella stessa giornata di sabato, il Cepagatti, pur perdente in casa contro il Giulianova, si aggiudica il quarto ed ultimo posto utile per l’accesso alla fase finale e affronterà proprio il Paganica già dal prossimo week-end in data però ancora da stabilire.

MBY Termoli 59

Silvestro’s Paganica 63

(14-10, 25-30, 34-47)

MBY: Davico 12, Klarin 10, Lentinio 10, Rinaldi 7, Cau 6, De Fenza 5, Madera 3, Manes Gravina 3, Pesce 3, Barrasso, Gregoretti (k), Benaduce.

Coach: Sabetta.

PAGANICA: D’Intino 20, Miconi 13, Prato 11, Gasbarri 9, Perrella 6, Di Giovine 4, Aglioti, Ippoliti (k), Vitale, Ciancarella, DI Gregorio Z. D., Di Gregorio Z. M.

Coach: Angelini.