BASKET: SILVESTRO’S PAGANICA VINCE E CONVINCE IN CASA CONTRO IL CEPAGATTI

L’AQUILA – Dopo il lungo stop natalizio è ripreso nel fine settimana il campionato di Seconda Divisione Maschile. L’incontro valido per la 9a giornata vedeva il Silvestro’s Paganica Basket impegnato in casa contro i rivali del Cepagatti, vincendo 68 a 63, e tallona ora al secondo posto in classifica lo Spoltore.

Inizio contratto dal punto di vista realizzativo, con gli ospiti bravi e pronti ad impedire agli aquilani la solita partenza sprint tutta difesa e contropiede, marchio di fabbrica della formazione locale. Dopo l’iniziale allungo dei pescaresi Del Tosto guida il contro break e così i primi 10′ terminano sul 16-13.

Nel secondo quarto black out difensivo dei paganichesi che lasciano spazio al tiro da fuori degli ospiti subendo ben 25 punti.

Miconi, Prato e Gasbarri rispondono a Del Grosso e Rubino arginando il tentativo di fuga ospite: il punteggio si attesta sul 33-38 alla fine del primo tempo.

Il terzo quarto parte con lo show offensivo di Rubino (15 punti in 10′) che sembra dare il via alla volata finale per un Cepagatti seriamente intenzionato a violare l’ancora imbattuto parquet di via della Romana, ma l’esordiente D’Intino e ancora Prato da 3 riportano il punteggio vicino alla parità. Al 30′ sarà 53 a 57.

Nell’ultima frazione di gioco capitan Valerio Ippoliti suona la carica e, dopo aver riportato il Silvestro’s sul -1 con una tripla in contropiede, stringe le maglie difensive dei suoi che finiranno per concedere agli ospiti solo 7 punti. Nonostante i tanti errori ai tiri liberi il Paganica sorpassa gli avversari che, ormai stremati, si arrendono sul 68 a 63.

Con questa vittoria il Silvestro’s Paganica Basket resta seconda in classifica a soli 2 punti dalla capolista Spoltore, ma con una partita ancora da recuperare e con gli scontri diretti a favore con le pari punti Giulianova e Termoli.

Nella prossima giornata, la penultima del girone di andata, il Silvestro’s sarà ancora impegnato in casa contro il Basket San Salvo, attualmente sesto in classifica.

Appuntamento sabato 18 gennaio alle 20.30 al Palazzetto di Paganica.

PAGANICA 68

CEPAGATTI 63

PAGANICA: Prato V. 17, Miconi A. 14, D’Intino D. 14, Del Tosto L. 9, Gasbarri P. 5, Di Giovine D. 4, Ippoliti V. (k) 3, Vitale M. 2, Aglioti L. n.e., Vanzini L. n.e., Di Gregorio D. n.e., Di Gregorio M. n.e.

Coach: Angelini.

CEPAGATTI: Rubino 25, Cacciagrano 7, Del Grosso 7, Olivastri 7, Mazzocco (k) 6, Bernard 4, Boccuccia 4, Tenisci 3.

Coach: Di Nallo.