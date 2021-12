BASKET: TRIONFANO DUE ABRUZZESI SU TRE, TERAMO SCONFITTA DAL CESENA

TERAMO – Giunge al termine la dodicesima giornata del campionato maschile di basket serie B girone C che vede trionfare due abruzzesi su tre: Roseto travolge Ozzano, Giulianova interrompe la striscia negativa contro Montegranaro, Teramo sconfitta nella sfida importante con il Cesena.

È questo il bilancio della dodicesima giornata del campionato di basket serie B che si è appena conclusa.

La Liofilchem Roseto trionfa per 114-94 in casa al PalaMaggetti contro la Sinermatic Ozzano. Roseto che grazie a questa vittoria rimane al primo posto in classifica con 22 punti e trova l’allungo: +4 dalle due squadre di Rieti, Kingeria e Real Sebastiani, e dalla Andrea Costa Imola tutte e tre a 18 punti.

Ottima la prestazione offensiva per gli uomini di Quaglia che riescono a superare abbondantemente i 100 punti e dimostrano di essere uno dei migliori attacchi del girone C. Grazie anche alle continue prestazioni da fuoriclasse del giocatore della Liofilchem, Amoroso che oggi ha fatto registrare 25 punti con il 100% dei tiri da 3 realizzati (4 su 4) e il 71% da 2 punti (5 su 7). Sul campo del PalaMaggetti esordio per Nicola Mei che torna a vestire i colori biancazzurri del Roseto, dopo la stagione 2016/2017 in A2, e mette a segno 9 punti per contribuire alla vittoria.

Nonostante l’ottima prestazione in attacco i padroni di casa subiscono troppo, 94 punti, e l’allenatore del Roseto Danilo Quaglia si sofferma su questo:” Sapevamo di doverli limitare al tiro da 3 punti, non siamo stati bravi, non possiamo permettere che gli avversari segnino 94 punti in casa. L’importante è aver segnato 114 punti e aver vinto la partita”. Si sottolinea la grande prestazione per la Ozzano di Ceparano e Misljenovic entrambi con 19 punti.

Prossimo incontro, e ultimo del 2021 sarà il derby tra la Liofilchem Roesto e la Rennova Teramo previsto per domenica 19 dicembre alle ore 18 sul campo del Teramo il PalaScaprino.

Giulia Basket Giulianova che riesce finalmente a ritrovare la vittoria in casa contro la Sutor Montegranaro per 67-62 e spezzare la striscia negativa che andava avanti da 9 giornate. Vittoria che per il Giulianova vale doppio, riesce infatti a portarsi a 6 punti rimanendo alla tredicesima posizione ma avvicinandosi alla zona salvezza che per ora dista 4 punti. Partita che per i padroni di casa si mette subito per il verso giusto, le due squadre vanno a riposo sul 40-27. Montegranaro però trova la reazione per tornare in partita con un ottimo terzo periodo dove mettono a segno 20 punti e ne subiscono solamente 11. Giulianova però riesce a gestire l’incontro evitando il ribaltone e portandosi a casa i due preziosi punti che mancavano da troppo, anche grazie alla prestazione di Fattori che ha messo a segno 20 punti. Da menzionare per i padroni di casa la doppia-doppia di Cianci con 10 punti e 10 rimbalzi totali. Per il Montegranaro il miglior realizzatore è Crespi con 12 punti.

Nuovamente in campo al PalaCastrum per la sfida tra Giulia Basket Giulianova contro la SSD LUISS Roma il 19 dicembre alle ore 18. Anche in questo caso partita fondamentale in vista salvezza per il Giulianova, infatti i prossimi avversari si trovano nella medesima situazione in classifica con 6 punti.

Unica abruzzese a perdere è la Rennova Teramo sconfitta in casa dal Tigers Cesena per 61-66. Sconfitta che complica la situazione in classifica del Teramo ora a 10 punti e decimo posto in classifica, sale invece Cesena che porta a casa i due punti e va al nono posto (superando Teramo) con 12 punti.

Partita che viaggia a punteggi bassi ma che regala molte emozioni, i padroni di casa hanno un calo nel terzo periodo di gioco (11-20) che permette al Cesena di concretizzare il vantaggio che aveva già ottenuto nei primi due quarti, ultimo quarto che però ha ancora qualcosa da dire, il Teramo cerca l’impresa e mette a segno un parziale di 21-14, ma la sfida si chiude comunque sul +5 per gli ospiti. Il coach del Teramo Giorgio Salvemini commenta in questo modo la partita:“Oggi bisogna assumersi la responsabilità di aver fatto una brutta prestazione in casa. Chiedo scusa ai tifosi e alla società, perché abbiamo fatto una partita non degna di quello che dovevamo fare. Per risollevarci dobbiamo tornare in palestra e migliorare.”

Teramo che tira male e non riesce a concretizzare in attacco nonostante ciò Bottioni porta a casa 17 punti affiancato dalla buona prova dell’ ala Di Donato con 10 punti e 11 rimbalzi. Per gli ospiti risalta la prestazione del terzetto Bugatti, Anumba e Nwokoye con rispettivamente 18,15 e 12 punti.

Il prossimo incontro per il Teramo sarà appunto il derby contro la Liofilchem Roseto che avrà luogo il 19 dicembre alle ore 18 in casa del Teramo al PalaScapriano.