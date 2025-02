“BASTA SPECULAZIONI MEDIATICHE”: GRIMALDI, “ROCCARASO NON E’ UN PALCOSCENICO”

ROCCARASO – “L’invasione annunciata non si è verificata. Questa vicenda ha fatto il giro del mondo, dando visibilità a influencer e personaggi che non rappresentano i napoletani e che hanno solo speculato su un episodio gonfiato dai media. Il caos dello scorso weekend è stato il risultato di circostanze eccezionali e contingenti – nevicate improvvise dopo qualche anno, alta stagione sciistica e afflusso da diverse regioni – ma è stato trasformato in un caso mediatico per alimentare tensioni e polemiche inutili”.

Lo scrive in una nota l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Movimento UCDL.

“Mentre alcuni influencer di basso livello fomentavano il caos e millantavano meriti inesistenti, politici senza alcun legame con il territorio hanno sfruttato la situazione per ottenere visibilità. Il risultato – osserva – è stato un danno d’immagine per il comprensorio e per la comunità napoletana, da sempre protagonista della vita economica e sociale di queste montagne”.

“Basta speculazioni, soprattutto mediatiche. Roccaraso è un luogo da vivere con serenità e rispetto, non un palcoscenico per influencer e opportunisti politici. Quest’esperienza dimostra che servono regole chiare per gestire i flussi turistici, garantire un’accoglienza ordinata e tutelare chi frequenta queste località con senso civico”, conclude.