BATTUTE VOLGARI A PAZIENTE, DENUNCIATO MEDICO

CHIETI – Una battuta volgare rivolta ad una paziente è costata la denuncia per molestie ad un medico, denuncia alla quale seguirà molto probabilmente anche una segnalazione all’Ordine dei Medici. Durante una visita con ecografia di controllo, il medico ha iniziato a fare battute all’indirizzo della paziente, insinuando una intensa attività sessuale della donna con il marito, vista la perfetta forma fisica nonostante i chili di troppo accumulati durante il lockdown. All’inizio ha fatto finta di non capire ma il suo disagio è aumentato e quando il medico, proprio mentre lei era in un momento di deshabillé, le ha rivolto un’ultima battuta volgare, la donna si è alzata, si è rivestita ed è corsa dal marito al quale ha raccontato l’accaduto. Quest’ultimo si è così precipitato ad affrontare il medico, secondo il quale si è era trattato solo di battute innocenti fatte a una paziente, e tuttavia ha ammesso di esserci andato pesante e ha compreso di rischiare una denuncia da parte della coppia. Denuncia che i Carabinieri della Compagnia di Chieti hanno inviato alla Procura della Repubblica.

