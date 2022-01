BCC ATESSA, MARSILIO ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA FILIALE

ATESSA – “Oggi, non potevamo non essere qui per festeggiare una realtà come la BCC Abruzzi e Molise che non solo intende rimanere sul territorio ma punta anche a rafforzare la sua presenza in funzione del futuro”.

Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto, questo pomeriggio, ad Atessa, all’inaugurazione della nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise.

“Troppo spesso, e lo sanno bene soprattutto i sindaci dei piccoli Comuni, – ha proseguito Marsilio – siamo costretti a subire la chiusura di tante filiali di banche che decidono di lasciare i territori. Un tema che ho trattato più volte con i vertici di importanti banche nazionali nel tentativo di trovare una soluzione a scelte aziendali penalizzanti per le nostre comunità. Purtroppo, siamo in un periodo storico difficile per questo comparto e le eccezioni sono davvero rare”.

Una di queste è proprio la filiale della BCC di Atessa che può essere definito un autentico gioiello di tecnologia ed innovazione.

“Probabilmente, – ha concluso Marsilio- questa scommessa lungimirante di BCC di trasformare gli spazi ed anche la modalità di offerta del servizio in cui è il rapporto umano a fare la differenza, si è rivelata la carta vincente”.