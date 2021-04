L’AQUILA – L’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo di Roma, che ha un’importante presenza in provincia dell’Aquila, oltre che nel Lazio, si riunirà oggi pomeriggio, in seconda convocazione in modalità remoto, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Alla guida della banca sarà confermato il presidente, Francesco Liberati, 80 anni, originario di Scurcola Marsicana, da molti anni alla guida della Bcc Roma, entrata di recente nel gruppo Iccrea.

Ecco la situazione della “pattuglia” abruzzese: confermato nel Cda Gabriele Gravina, 68 anni, di Castel di Sangro, personaggio di livello nazionale ed internazionale, dal 22 ottobre 2018 presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), riconfermato nella carica nelle scorse settimane e solo tre giorni fa entrato nell’esecutivo UEFA dopo essere risultato, unico caso nella storia, primo degli eletti, con 53 voti su 55. L’imprenditore di successo nel settore edile, da oggi sarà ancora vice presidente della Bcc di Roma.

Fuori, invece, dall’importante contesto, l’altro abruzzese, l’ex presidente della Camera di commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli, 65 anni, aquilano: è stato l’unico della rosa degli 11 consiglieri uscenti a non essere stato riconfermato. Santilli, ex sindaco di Acciano, centro della Valle Subequana, è amministratore della ditta di costruzioni “Felici” e uno dei titolari della società M&p, a cui il comune dell’Aquila negli anni scorsi ha revocato la gestione del megaparcheggio di Collemaggio e dei parcheggi a pagamento della città facendo scattare una controversia legale.

Al suo posto la unica new entry, il 40enne aquilano Franco Lepidi, titolare di un’agenzia immobiliare candidato nel 2017 alle elezioni comuni dell’Aquila con Benvenuto presente, lista civica legata al sindaco, Pierluigi Biondi. Santilli resta alla presidenza del Comitato locale L’Aquila della Bcc, che verrà rinnovato il prossimo anno, in quanto in scadenza dodici mesi dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Questi i nomi dei consiglieri che si presentano come unica lista e che andranno a comporre il nuovo Consiglio di amministrazione della Bcc Roma: Alessandro Ciocia, Guido Di Capua, Gianluca Esposito, Gabriele Gravina, Franco Lepidi, Francesco Liberati, Maurizio Longhi, Chiara Madia, Pasquina Porretta, Giampiero Proia e Curzio Stirpe. Sindaci: Mario Oliva Bonito, Paola Lucantoni, Ernesto Vetrano, Fabio Bernardi e Alessandro Mechelli. Presidente del collegio dei probiviri: Luca Di Donna, componenti effettivi Ferruccio Auletta e Vincenzo De Sensi, supplenti Giorgio Caporale ed Emanuele Lazzari.