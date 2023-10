BCE, PAGANO: “NOMINA CIPOLLONE ORGOGLIO PER L’ITALIA E PER L’ABRUZZO”

ROMA – “La nomina di Piero Cipollone come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, decisa dalla Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, rappresenta motivo di grande orgoglio per l’Italia e per l’Abruzzo”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano.

“I 30 voti favorevoli dimostrano che la proposta di Cipollone era di altissimo livello e che le sue proposte, e la sua visione, sono state in grado di mettere d’accordo tutti i commissari. Sono certo che saprà servire l’Europa con competenza, professionalità e garbo, portando avanti la mission della Bce e contribuendo alla crescita sostenibile del nostro Continente e del nostro Paese”.