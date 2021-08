“BEATI GLI INQUIETI”, IL 2 SETTEMBRE ALL’AQUILA IL LIVE DELLA RUBRICA DI FINA CON L’AUTORE REDAELLI

L’AQUILA – Si terrà giovedì 2 settembre alle 18 all’Aquila, al Palazzetto dei Nobili, la presentazione del libro “Beati gli inquieti” (Neo Edizioni). Oltre all’autore, Stefano Redaelli, vi parteciperanno la psichiatra Emanuela Di Giovambattista e Michele Fina, che l’ha promossa nell’ambito della rubrica “Dialoghi”.

La rubrica, a cadenza settimanale, ha raggiunto da quando è stata avviata circa un anno e mezzo fa 74 puntate, diventando un appuntamento fisso, tutte le domeniche, sui social network e sul canale televisivo Rete8. Vi sono stati presentati assieme agli autori e a interlocutori qualificati libri di svariati generi, spaziando dalla narrativa alla saggistica, dalla storia alla politica, dalla scienza all’attualità, per citarne alcuni.

“L’appuntamento del 2 settembre – spiega Fina – inaugura, dopo un primo appuntamento con l’ex ministro Maurizio Martina un anno fa, un ciclo di incontri dal vivo. E’ nello spirito di questa rubrica, nata nel corso del lockdown dello scorso anno per costruire un’occasione di cultura e socialità, evolversi con l’ambizione di offrire spunti, suggerimenti di lettura, contenuti, in generale occasioni di riflessione e approfondimento. La funzione che la cultura può avere in questi tempi di grandi sfide e trasformazioni è quella di offrire punti di riferimento nella rapidità degli stimoli e delle informazioni, non sempre corretti, non sempre onesti”.