BECCATO CON 4 CHILI DI COCAINA IN AUTO A PESCARA: ARRESTATO UNO STRANIERO DALLA POLIZIA

PESCARA – Personale della Polizia Stradale di Pescara, in occasione di uno dei tanti controlli predisposti in queste giornate di esodo lungo l’autostrada A14 Adriatica, nei pressi del Casello Autostradale di Città Sant’Angelo, ha intimato l’alt ad una autovettura con a bordo un cittadino straniero di 25 anni, incensurato.

Insospettiti dal nervosismo del conducente dell’autovettura fermata, nell’approfondire il controllo con l’aiuto di “Ayrton”, il cane antidroga della Squadra Cinofili della Questura di Pescara, sono stati trovati, occultati all’interno dell’abitacolo, in un vano appositamente ricavato, quattro chilogrammi di cocaina e la somma in contanti di quarantaduemila euro. La sostanza stupefacente, l’ingente somma di denaro contante e l’autovettura sono stati posti sotto sequestro. Il cittadino straniero è stato arrestato ed indagato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e rinchiuso nel carcere di Pescara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti.