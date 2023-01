BEFANA TRICOLORE ALL’AQUILA: RACCOLTI TANTI DONI DESTINATI, TRAMITE LE PARROCCHIE, AI BISOGNOSI

L’AQUILA – Anche quest’anno la Befana Tricolore, giunta alla XXIV edizione, ha riscontrato un grande successo di solidarietà.

“Sono stati veramente tanti i giochi, nuovi e usati, il vestiario e i prodotti di generi alimentari che siamo riusciti a raccogliere” – rende noto Luca Rocci, componente del Comitato “Befana Tricolore”.

“Il merito va dato alle tante mamme, papà e bambini, che hanno voluto regalare un sorriso a persone meno fortunate. Questo è uno dei tanti modi di pensare ai più bisognosi con atti di solidarietà e umanità, soprattutto in una situazione economica così difficile come quella che oggi, dopo una pandemia e una guerra, sta vivendo il nostro Paese”, continua Rocci.

Tutto il materiale raccolto, anche quest’anno, sarà distribuito tramite il circuito delle parrocchie.

“La Befana Tricolore, è una istituzione nella nostra città, soprattutto per l’aspetto solidale. Chiunque ha intenzione durante l’anno, per permettere la raccolta di più materiale possibile – naturalmente si parla di oggetti e giocattoli in buono stato, quasi nuovi, altrimenti non servono perché vengono gettati via – può rivolgersi al Comitato”.