BELLANTE: SARA’ RIAPERTA DOPO IL SISMA LA CHIESA DI SANTA CROCE E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

BELLANTE – Con la messa delle ore 18.00 di sabato 7 giugno, in occasione del conferimento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze della parrocchia, sarà riaperta la chiesa di Santa Croce e Santa Maria della Misericordia a Bellante Paese (Teramo).

La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. È giunto infatti a termine il progetto di restauro e miglioramento sismico dell’edificio di culto, parte dell’ordinanza commissariale n. 105/2020 che ha visto come soggetto attuatore la Diocesi di Teramo-Atri e come impresa realizzatrice Cantagalli costruzioni srl.

L’ammontare complessivo dei lavori è stato di 615.476,50 euro, erogati dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo, enti autorizzati e coordinati dall’Ufficio Ufficio Tecnico Diocesano per la Ricostruzione post sisma, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo, dall’Ufficio Diocesano Beni Culturali ed Ecclesiastici, dal Comune di Bellante e dall’Ufficio del Genio Civile di Teramo.

“Un particolare ringraziamento dalla diocesi va ai funzionari dell’USR e della Soprintendenza Dott. Piergiorgio Tittarelli, Ing. Caterina Mariano ed arch. Chiara Conte – Soprintendenza: arch. Carla Pancaldi, dott Antonio David Fiore e Arch. Cristina Collettini”.