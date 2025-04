BELLANTE: TRAGEDIA A PASQUA, SI RIBALTA CON TRATTORINO, MUORE GIOIELLIERE REMO RUFFINI

TERAMO – Nel tardo pomeriggio di Pasqua, a Bellante, in provincia di Teramo, tragico incidente che è costato la vita al 67enne Remo Ruffini, noto e stimato titolare della gioielleria “lo scrigno di Tiffany” a San Nicolò a Tordino.

L’uomo stav falciando l’erba nel giardino di casa, con il suo trattorino, che è precipitato in scarpata di quattro metri, ribaltandosi più volte. Per l’uomo, non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito. Lascia la moglie e due figli.