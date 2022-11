TERAMO – Tragedia sulla statale 80 nei pressi di Bellante, in provincia di Teramo: a seguito di un incidente ha perso la vita un 19enne alla guida dell’auto, mentre è rimasto ferito il fratello di 18 anni.

L’incidente alle 6 del mattino quando i due fratelli stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. L’auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, e i Carabinieri della locale stazione. Il fratello della vittima è stato trasportato all’ospedale di Teramo in codice verde e viene sottoposto ora ad accertamenti.