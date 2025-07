BELLESTATE 2025 A FOSSACESIA: IN CALENDARIO 68 EVENTI TRA CULTURA, MUSICA, SPORT, ARTE, SOCIALE

FOSSACESIA – Sarà un’estate ricca di appuntamenti quella che Fossacesia (Chieti) si prepara a vivere con il cartellone di Bellestate 2025, frutto di un’attività di programmazione avviata mesi fa con la pubblicazione dell’avviso esplorativo rivolto alle realtà culturali e turistiche del territorio.

Ben 68 eventi animeranno Fossacesia tra il centro cittadino, Fossacesia Marina, San Giovanni in Venere, il Parco dei Priori, Villa Scorciosa e il nuovo Teatro degli Ulivi, offrendo a cittadini e turisti un ricco ventaglio di proposte: concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni religiose, eventi sportivi, iniziative per bambini e molto altro.

“Come sempre – dichiara in una nota l’assessore alla Cultura e agli Eventi, Maura Sgrignuoli – abbiamo avviato la programmazione coinvolgendo attivamente le associazioni del territorio e i comitati festa, attraverso incontri pubblici. È importante sottolineare che Fossacesia ha già proposto eventi significativi nei mesi scorsi, come la Festa della Musica e il concerto della Banda della Polizia di Stato a San Giovanni in Venere. Fossacesia ha saputo coniugare qualità e visione, sostenendo concretamente i comitati e le associazioni anche nei costi logistici, offrendo servizi nell’ottica di una vera collaborazione.”

Torna anche quest’anno la Festa della Bandiera Blu, a celebrare il 24° riconoscimento consecutivo che certifica la qualità delle acque e dei servizi offerti lungo la nostra costa.

L’evento sarà impreziosito dall’esibizione itinerante e dal concerto della rinata Banda “Città di Fossacesia”, che torna a portare con orgoglio il nome della città.

Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone: la sesta edizione della Rassegna teatrale “Racconti d’estate”, dedicata ai più piccoli, a cura dei Guardiani dell’Oca; lo spettacolo “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo in Piazza Fantini; il concerto “Dedalo” di Luigi Friotto, nella suggestiva cornice del Teatro degli Ulivi, il Concerto al levar del sole nella Balconata sul mare a San Giovanni in Venere.

“Bellestate 2025 – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – è il risultato di un lavoro corale che coinvolge istituzioni, comitati festa, associazioni culturali, sportive e religiose. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno, la generosità e la passione con cui contribuiscono a rendere viva Fossacesia. Il Comune è al loro fianco, mettendo a disposizione strumenti, aree verdi e supporto logistico. In un contesto in cui Stato e Regioni hanno ridotto drasticamente i trasferimenti agli enti locali, abbiamo scelto di investire in attività sociali gratuite, come il Campus estivo al Parco dei Priori – che accoglie oltre 200 bambini – e la colonia marina, confermandoci tra i pochi Comuni a garantire questi servizi senza costi per le famiglie”.

Queste iniziative offrono ai più giovani momenti di crescita, socialità e divertimento, tra musica, teatro e animazione”.

Bellestate 2025 si conferma così un appuntamento irrinunciabile per Fossacesia e la Costa dei Trabocchi, con eventi pensati per tutte le età e tutti i gusti, in un clima di collaborazione, partecipazione e attenzione anche al sociale.

IL CALENDARIO

Dal 30 Giugno al 4 Luglio

dalle ore 21.00

“TORNEO DI CALCIO-TENNIS”

a cura di: MADE IN FOSSACESIA

Piazza Fantini

Dal 1 al 15 Luglio

dalle ore 9:30 alle 13:00

“SENTINELLE DEL MARE”

a cura di CONFCOMMERCIO CHIETI E BTU ABRUZZO – CONFTURISMO

Piazza Una Spiaggia per Tutti – Mimi’ Beach –

Il Pirata – Lido Galetta

2 Luglio ore 21.00

“INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA GENTILEZZA”

con Musica e Animazione

Piazzale L’Aquila

3 Luglio ore 21.00

“RECITAL SOLO PIANO” concerto di

MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE

Parco dei Priori

4 Luglio ore 21.00

“VIVA L’AMERICA”

a cura della Compagnia Teatrale “LA CARIOLA”

Piazza San Carlo – Villa Scorciosa

Dal 5 Luglio al 31 Agosto

dalle ore 8.30

PROGETTO RADICI – MERCATO DI PROSSIMITA’, VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

Lungomare Fossacesia

5 Luglio ore 21.00

TRABOCCHIAMOCI

Cover Band “THE BEST OF LIGA”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

5 Luglio ore 21.00

FESTA MADONNA DELLE GRAZIE

Serata Danzante con ZULLI MANIA

Piazza San Carlo – Villa Scorciosa

6 Luglio ore 21.00

FESTA MADONNA DELLE GRAZIE

Spettacolo musicale degli INSERTO

Piazza San Carlo – Villa Scorciosa

6 Luglio ore 19.00

Presentazione del Libro “ESERCIZI DI SQUILIBRIO”

Di STEFANO REDAELLI

Parco dei Priori

7 Luglio ore 21.30

“I PUFFI”

TEATRO DELLE GRANDI FAVOLE

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

12 Luglio dalle ore 21.00

“TRABOCCHIAMOCI”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

13 Luglio ore 21.00

“BLUEY”

ANTICO TEATRO DEI BURATTINI

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

13 luglio ore 21.00

Presentazione del Libro

“LA VERITA’ NON ESISTE”

Davide Luciani

Parco dei Priori

15 Luglio ore 21.30

FESTA MADONNA DEL CARMINE

Concerto dei “BOOMERANG” Music Live

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

16 luglio ore 21.30

FESTA MADONNA DEL CARMINE

“CRISTAL SOUND”

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

16 luglio ore 23.30

TRADIZIONALI FUOCHI PIROTECNICI SUL MARE

A cura di DITTA LANCI

Specchio Acqueo antistante la Vecchia Stazione

17 Luglio ore 21.15

“MAJELLA MADRE UNA LEGGENDA ANTICA E LONTANA”

a cura dell’Ass. LIBERA UN LIBRO

Parco dei Priori

18 Luglio dalle ore 21.00

“TRABOCCHIAMOCI”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

19 Luglio ore 21.00

“LATIN JAZZ”

a cura di ANDREA DI STEFANO

Parco dei Priori

20 Luglio ore 18.30

“JEM – PASSEGGIATE NARRATE”

a cura di ROCCO D’ALESSANDRO e ANDREA IARLORI

Lungomare Fossacesia

20 Luglio ore 17.00

CONCERTO AL LEVAR DEL SOLE con i “MAPA DUET”

Claudia D’Ulisse voce

e Nicola Oliva chitarra

a cura di Associazione “LIBERA UN LIBRO”

Balconata Lato Mare S. Giovanni In Venere

24 Luglio ore 21.30

“MASHA E ORSO”

TEATRO DELLE GRANDI FAVOLE

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

25 Luglio ore 19.00

Mostra dell’Artista romano

PASQUALE VERRUSIO

con anteprima dello Spettacolo

“AMOR CHE MOVE…”

a cura di “TEATRART”

Parco dei Priori

26 Luglio ore 21.00

“TRABOCCHIAMOCI”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

26 e 27 Luglio dalle ore 18.00

“FESTA DEL CIBO DI CAMPAGNA 2025”

a cura di MADE IN FOSSACESIA

S. Giovanni In Venere

28 Luglio ore 21.30

“PASSEGGIATA

NELLA MUSICA ITALIANA”

di MARIO TORRICELLA

Piazza Fantini

Dal 28 Luglio al 3 Agosto

dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Mostra di Pittura

“RESPIRO D’ABRUZZO”

a cura di KATIA KOUDACHOVA

Parco dei Priori

29 Luglio

dalle ore 19.00 alle ore 23.00

“PINOCCHIO”

ANTICO TEATRO DEI BURATTINI

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

29 Luglio ore 21.00

Spettacolo Teatrale “GALANTUOMO”

di Michele Di Mauro

Piazza Fantini

30 Luglio ore 21.30

FOSSACESIA ROCK FESTIVAL

CONCERTO PER SIMONE

Piazza Fantini

2 Agosto dalle ore 14.30

“PITTURA PER BAMBINI

E SCUOLA DI PITTURA”

a cura di SCORCIOSART

Villa Scorciosa

2 Agosto ore 21.00

EVENTO DI DANZA

A CURA DI IVANA BASILICO

Piazza Fantini

2 e 3 Agosto ore 21.00

“MUSICA DAL VINO”

a cura di ANTIDOTES

Parco dei Priori

3 Agosto ore 19.00

Serata Gastronomica con concerto dei CRISTAL SOUND

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

4 Agosto ore 19.00

FESTA DELLA BANDIERA BLU

CON LA NUOVA BANDA

CITTÀ’ DI FOSSACESIA

“LUNGOMARE IN MUSICA”

4 Agosto dalle ore 21.00

presentazione del Corso e della Rinata

BANDA DI FOSSACESIA E CONCERTO DEL CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE PER BANDA ED ENSEMBLE

DI CLARINETTI

Balconata sul mare – S.Giovanni in Venere

4 Agosto dalle ore 19.00

Serata Gastronomica con la

“COVER BAND BATTISTI”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

5 Agosto dalle ore 18.00

Ed. V “BUCCI RUNNER MEMORIAL”

a cura di Ass. DILETTANTISTICA ATLETICA FOSSACESIA

Percorso Cittadino

(con partenza da Piazza Fantini)

6 Agosto ore 21.30

FESTA PATRONALE DI

SAN DONATO

CONCERTO MUSICALE CON “SCENA MUTA”

Piazza Fantini

7 Agosto ore 21.30

FESTA PATRONALE DI SAN DONATO

SPETTACOLO DI CABARET “ARTETECA”

a cura del COMITATO FESTE DI

SAN DONATO

Piazza Fantini

8 Agosto ore 21.00

“FOSSACESIA IN PASSERELLA”

Piazza Fantini

9 Agosto ore 21.30

CANTAUTORANDO

“VIAGGIO NELLA MUSICA DEI CANTAUTORI ITALIANI”

Piazza Fantini

9 Agosto ore 21.30

“MARIO BROS”

TEATRO DELLE GRANDI FAVOLE

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

9 Agosto ore 20.30

“STELLE, ROSE E SETTEBELLO” GARA DI SCOPA A COPPIE

a cura di Ass. SCORCIOSART

Piazza San Carlo – Villa Scorciosa

10 Agosto ore 21.00

“TRE COMPOSITORI, TRE EPOCHE, UNO STRUMENTO”

a cura di ANDREA DI STEFANO

Parco dei Priori

10 Agosto ore 21.00

TRABOCCHIAMOCI

a cura di: APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

11 Agosto ore 20.00

“NON E’… LA SAGRA”

MANGIA, BEVI E DIVERTITI

CON NOI

a cura di CIRCOLO SAN GIUSEPPE

Villa Scorciosa

11 Agosto ore 21.15

“BIANCANEVE”

a cura della Compagnia Teatrale

“I GUARDIANI DELL’OCA”

Piazza Fantini

12 Agosto ore 21.15

“STORIE NELL’ARMADIO”

a cura della Compagnia teatrale

“LA GRU TEATRO”

Piazza Fantini

13 Agosto ore 21.15

“LA BELLA ADDORMENTATA”

a cura della Compagnia teatrale “PROSCENIO TEATRO”

Piazza Fantini

13 Agosto dalle ore 20 alle ore 24

“BIANCO E AZZURRO”

a cura di

CONFESERCENTI PROVINCIALE PESCARA

Piazzetta dei Pescatori-Lungomare Fossacesia

14 Agosto ore 21.30

LUIGI FRIOTTO “DEDALO”

Teatro degli Ulivi

14 Agosto ore 20.30

“III EDIZIONE QUASI TALE E QUALE SHOW”

a cura di: Ass. SCORCIOSART

Piazza San Carlo – Villa Scorciosa

16 Agosto dalle 19.00 alle 23.00

“PETER PAN”

ANTICO TEATRO DEI BURATTINI

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

16 Agosto ore 21.00

TRABOCCHIAMOCI

“MR. NO MONEY BAND”

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

16 Agosto dalle ore 19.00

FESTA DI SAN ROCCO

a cura del COMITATO FESTE DI

VILLA SCORCIOSA

Villa Scorciosa

17 Agosto ore 21.00

“SAGGIO DI MEZZA ESTATE “

DEI CENTRI DIURNI MINORI

ADOLESCENTI E ANZIANI

con la collaborazione della

COOPERATIVA PRATICABILE e della SCUOLA DI BALLO G.D.S. VAL DI SANGRO

Piazza Fantini

18 Agosto ore 21.00

“IL PIANOFORTE, PRINCIPE

DEL ROMANTICISMO”

a cura di ANDREA DI STEFANO

Parco Dei Priori

19 Agosto ore 21.30

“ARTISTA DI STRADA”

MARIO TORRICELLA

Una Spiaggia per Tutti – Lungomare Fossacesia

22 Agosto ore 21.00

TRABOCCHIAMOCI

a cura di APS I TRABOCCHI

Piazza Fantini

23 e 24 Agosto dalle ore 18.00

“CIBO DEL PELLEGRINO”

a cura di APS I TRABOCCHI

S. Giovanni In Venere

24 Agosto ore 21.30

“CANTAUTORANDO”

“VIAGGIO NELLA MUSICA

DEI CANTAUTORI ITALIANI”

Villa Scorciosa

24 Agosto

dalle ore 9.00 alle ore 19.30

“III EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA E TAVOLATA SCORCIOSANA”

a cura dell’Ass. SCORCIOSART

Villa Scorciosa

25 Agosto ore 21.30

“I PUFFI”

TEATRO DELLE GRANDI FAVOLE

Una Spiaggia Per Tutti – Lungomare Fossacesia

29 Agosto ore 21.30

Mostra e Presentazione del Libro “SIGNORA, CHE PASSIONE”

dell’Artista MASSIMO CARULLI

a cura dell’Ass. LIBERA UN LIBRO

Parco dei Priori

1 Settembre ore 11.00

ANIMAZIONE E INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

28 Settembre ore 8.30

“TERZA GRANFONDO TRABOCCHI – MAJELLA”

a cura di ASD MORENO DI BIASE

Percorso: Piazza Fantini;San Giovanni In Venere;

Lungomare di Fossacesia; Tempio del Mare