BELLEZZA, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E AGROALIMENTARE: L’ABRUZZO PROTAGONISTA ALL’EXPO’ DI DUBAI

L’AQUILA – “La novità assoluta di questa missione è che l’Abruzzo si presenta come sistema, nel suo complesso. L’Expo di Dubai ha al centro il tema della bellezza e l’Abruzzo non poteva non avere un ruolo importante. L’Abruzzo è già un modello di sostenibilità, visto che detiene il comparto industriale più importante del mezzogiorno e ha nello stesso tempo con tre parchi nazionali e uno regionale, è esempio di sostenibilità. Va poi tenuto conto che il nostro export verso i Paesi del Medioriente è solo del 5%, questa sarà l’occasione per conquistare altri mercati”.

Ha presentato così, l’assessore regionale Daniele D’Amario, in conferenza stampa a Palazzo Silone, sede della giunta regionale a L’Aquila, la partecipazione dell’Abruzzo all’Expò di Dubai.

A causa della pandemia di covid 19, l’evento è stato posticipato di un anno e si svolgerà fino al 31 marzo, dopo l’avvio a ottobre scorso. La partecipazione all’evento è stimato in 25 milioni di persone, di cui il 75% proveniente dai mercati emergenti come Cina, India ed Indonesia.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, momento d’abbrivio sarà la conferenza stampa di domenica prossima con la stampa internazionale. Dal 7 al 12 febbraio protagonisti poi nel padiglione Italia, oltre 100 prodotti enogastronomici di eccellenza e lo chef Nico Romito, a metà marzo spazio alla logistica, all’industria e alle nuove tecnologie. Saranno allestite mostre sull’arte orafa e quella delle ceramiche.

In collegamento da Roma, dove è impegnato per l’elezione del presidente della Repubblica, il presidente della Regione, Marco Marsilio ha spiegato che “a Dubai offriremo il volto più dinamico e innovativo della nostra Regione, e non sarà certo una passeggiata, un viaggio di istruzione, ma anche una preziosa occasione di incontro e reciproca conoscenza dei nostri imprenditori con altri player”.

In collegamento anche il presidente di Abruzzo sviluppo Stefano Cianciotta, risultato positivo al covid

“Con questa missione si sono create le condizioni per fare sistema, per le nostre imprese è l’occasione per entrare in bacini di mercato importanti. A Dubai poi è stata costituta una delle prime zone economiche speciali, anche da questo punto di vista sarà per noi un momento di confronto importante”, ha spiegato.

Importante biglietto da visita sarà rappresentato poi dalla partecipazione del mondo accademico, nel segno dell’innovazione e della ricerca.

Come ha spiegato il rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, “saremo presenti con i docenti Fortunato Santucci ed Elena Cinque, e presenteremo un progetto di eccellenza nella realizzazione di veicoli a guida autonoma, a basso consumo e in sicurezza, un progetto che si lega allo spirito del Pnrr.”

Ad evidenziare il ruolo dell’Azienda regionale attività produttive (Arap), Mariella Iommi, vice presidente: “centrale nella nostra presenza a Dubai, l’accento sullo sviluppo industriale: l’Expo non è solo una vetrina, ma una occasione di lanciare il nostro brand Abruzzo, con una missione di sviluppo e attrazione degli investimenti, creando interconnessioni con paesi terzi”.

Ad intervenire, sempre in collegamento, Antonella Ballone presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia: “assisteremo nel migliore dei modi come sistema camerale tutte le imprese, per coinvolgerle non modo più fattivo possibile nel processo di internazionalizzazione”, ha detto Ballone.

Infine Rosaria Mencarelli, soprintendente di Chieti e Pescara. Oltre alle mostre sull’arte orafa e delle ceramiche, ha anticipato che sarà organizzato un momento seminariale e proiettato un video per scoprire l’Abruzzo e i suoi aspetti salienti, dalla montagna al mare, dai castelli ai trabucchi, e con un speech al quale offrire un viaggio nel patrimonio culturale abruzzese, focalizzandosi sul turismo lento e di qualità. A ribadire che siamo una regione proiettata al futuro , spazia nche ad assaggi di arte contemporanea”.

