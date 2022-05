BENI CULTURALI: AD OPI FAGNANO RESTAURATO SACELLO VOTIVO DELLA “MADONNELLA”

L’AQUILA – Sabato alle ore 11, a Opi di Fagnano Alto (L’Aquila), avrà luogo la cerimonia di inaugurazione per il restauro del sacello votivo denominato “La Madonnella” e per il restauro dell’affresco raffigurante San Massimo d’Aveja della lunetta della porta d’ingresso della Chiesa dedicata al Santo citato in premessa.

I lavori edili di manutenzione e recupero conservativo del sacello sono stati donati da un imprenditore del luogo, mentre i lavori di restauro dell’affresco del sacello votivo (sec. XV) e

dell’affresco della lunetta (sec. XVII), eseguiti da Berta Giacomantonio, sono stati resi possibili

dall’impegno e dal sostegno economico della Opi Onlus e dai contributi concessi dalla Fondazione

della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila alla medesima Onlus.

Il rito di benedizione e la Santa Messa saranno presieduti da Antonio D’Angelo, vescovo Ausiliare dell’Aquila, con intermezzi musicali eseguiti dal Soprano Dorotea Fidanza e dal pianista Emanuele Castellano.

L’evento è organizzato dalla Opi Onlus, di Opi di Fagnano Alto e all’importante cerimonia parteciperanno i rappresentanti degli Enti finanziatori e le autorità civili e militari.