“BENVENUTI ALL’AQUILA”: 200 EURO A NUOVI NATI E MINORENNI AFFIDATI O ADOTTATI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila erogherà la cifra di 200 euro ai nuovi nati nell’anno 2023 e ai minori affidati o adottati nella medesima annualità, residenti nel Comune dell’Aquila.

Come riportato all’interno della delibera la somma potrà essere impiegata per “concorrere alle spese relative ai prodotti per l’infanzia, da acquistare presso le farmacie comunali”.

“Si tratta di una iniziativa con cui intendiamo fornire un contributo, concreto, alle esigenze dei più piccoli, nonché delle mamme e dei papà – spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – La questione del cosiddetto inverno demografico è molto complessa, specialmente nelle aree interne del Paese, e compito delle Istituzioni e della politica tutta è quella di individuare percorsi finalizzati a garantire il diritto alla genitorialità”.

Le modalità e i criteri di accesso al programma saranno rese note nei prossimi giorni attraverso uno specifico avviso che verrà comunicato e pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila.