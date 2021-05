BETAFENCE DI TORTORETO, PER LA PRIMA VOLTA ELETTO UN RAPPRESENTANTE UILM: “RISULTATO STORICO”

TORTORETO – Per la prima volta, la Uilm entra nella Rsu della Betafence Italia spa di Tortoreto, società del gruppo Praesidiad, leader nella produzione industriale e nella commercializzazione di recinzioni e manufatti per la sicurezza perimetrale nonché di gabbie per allevamenti.

Nel corso delle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi, le tute blu della Uil hanno partecipato per la prima volta, riportando un ottimo risultato: è la seconda organizzazione sindacale più votata sulle tre in campo, grazie a 31 voti su 122 totali pari al 27 per cento. Per questo, è stato eletto un rappresentante Uilm: si tratta di Gianluca Silvestris, il terzo candidato più votato, con 14 preferenze, su 16 candidati totali.

“Si tratta – commentano Michele Paliani, segretario Uilm L’Aquila Teramo, e Gianluca Di Girolamo, coordinatore Uilm nella provincia di Teramo – di un’importante affermazione che riconosce alla Uilm un significativo dato di rappresentanza per il lavoro svolto con convinzione, tenacia e determinazione al fine di salvaguardare il sito produttivo di Tortoreto e gli attuali assetti occupazionali e salariali in un contesto di ristrutturazione aziendale. Ricordiamo, infatti, che attualmente la Betafence di Tortoreto dà lavoro a 136 lavoratrici e lavoratori. Il nostro grazie – concludono – a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno voluto premiare il nostro lavoro. E grazie agli attivisti che hanno lavorare al meglio per questo storico risultato”.