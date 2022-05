BETAFENCE TORTORETO, AZIENDA REPLICA A QUARESIMALE: “MANTENIMENTO SITO MERITO DEI LAVORATORI”

TORTORETO – “Dopo aver appreso dalla stampa circa la possibilità di alcuni esuberi alla Betafence di Tortoreto ho immediatamente contattato i vertici dell’azienda. I sindacati non sono stati coinvolti in questa fase perché si è trattato solo di una richiesta di informazioni e non di un tavolo istituzionale. Nel momento in cui in Regione si aprirà una vertenza vera e propria i sindacati saranno regolarmente contattati e coinvolti come abbiamo sempre fatto”.

Lo ha dichiarato in una nota l’assessore al lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale.

“Mi pare strumentale questo attacco, le stesse organizzazioni sindacali non possono negare di aver sempre avuto il mio appoggio, sin da quando ho lavorato per evitare la delocalizzazione della Betafence in Polonia. Un lavoro che negli anni scorsi ha dato importanti risultati e che sicuramente sarà alla base delle successive trattative. La Regione sarà in prima linea, come sempre ho fatto, per tutelare i lavoratori. L’obiettivo, logicamente, è quello di garantire i livelli occupazionali”.

In merito a queste ultime parole la stessa Betafence ha voluto replicare all’assessore.

“Apprendiamo con stupore di una storia di un salvataggio epocale da parte dell’assessore Quaresimale, che ci risulta nuova. Per due motivi. Primo perché la Betafence non è salva. Non lo è mai stata. Non abbiamo mai avuto questa garanzia, per qualcuno presunzione. Salvataggio per noi significa una cosa ben diversa. In secondo luogo, perché il mantenimento del sito (non chiamiamolo “produttivo”) su Tortoreto è stato ottenuto grazie alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. Non certo dalla politica. Ascriversi questo significa non avere rispetto di quei lavoratori che hanno perso salario e hanno combattuto per ottenere quello che la politica gli ha negato” si legge in una nota dell’azienda.

“All’assessore certamente gli va riconosciuto un impegno maggiore rispetto al suo predecessore, ma era difficile fare peggio. Il comunicato in zona Cesarini di Quaresimale sembra essere un autogol. Proprio in forza di quel rapporto che descrive, sarebbe stato corretto ed opportuno sentire le OO.SS., anziché l’azienda, gli avremmo spiegato volentieri come stanno le cose”.

“A questo punto, ci aspettiamo che l’assessore, nell’esercizio delle proprie funzioni e dell’attenzione che dice di avere sulla mai chiusa vertenza Betafence, convochi chi davvero tesse le fila del sito tortoretano, il Ceo della Praesidiad (il fondo che gestisce Betafence), Dino Koutrouki, unico modo per dare un concreto apporto alla vicenda che non sia solo di facciata” conclude la nota.