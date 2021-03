BEVEVANO BIRRA DAVANTI A LOCALE, 4 SANZIONI E ATTIVITA’ CHIUSA A ROCCAMONTEPIANO

ROCCAMONTEPIANO – Quattro clienti di un bar di Roccamontepiano sono stati sanzionati dai carabinieri della stazione di Casalincontrada per essersi intrattentute, contro le regole dei Dpcm in vigore, all’esterno di un locale.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, stavano bevendo una birra in piedi, in piedi, in pieno pomeriggio, quando è arrivata la pattuglia.

Quando i militari del maggiore Massimo Capobianco hanno richiamato i trasgressori, sottolineando che quel comportamento, in piena emergenza Covid, era vietato oltre che estremamente rischioso, i clienti sono quasi caduti dalle nuvole. “Non stiamo facendo nulla di male”, hanno detto.

I quattro, tra i 40 e i 70 anni e tutti residenti in paese, sono stati multati: dovranno pagare 400 euro a testa. La sanzione della chiusura per cinque giorni (oltre alla contravvenzione) è scattata nei confronti della titolare dell’attività perché, come contestato dai carabinieri, ha lasciato che i clienti consumassero le bevande assembrandosi davanti al locale.

