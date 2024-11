BIANCHERIA OSPEDALE L’AQUILA: EUROPA MULTISERVICE, “SOCIETA’ HA SEMPRE RISPETTATO TERMINI FORNITURA”

L’AQUILA – “Una notizia priva di fondamento” e “poiché le affermazioni contenute nell’articolo in questione risultano denigratorie anche dell’Azienda sanitaria, la presente viene inviata anche al direttore generale dell’Azienda stessa affinché verifichi se, effettivamente, alcuni dipendenti dell’azienda in servizio presso il pronto soccorso dalle 19.30 di venerdì alle 20.30 di sabato, abbiano effettivamente riferito falsamente della mancanza di lenzuola e cuscini e richiesto alla congiunta di un paziente di portare da casa tale biancheria”.

È quanto si legge nella richiesta di rettifica inviata ad AbruzzoWeb dallo Studio legale Lioi e Associati su mandato della società Europa Multiservice s.r.l., impresa incaricata dello svolgimento dell’appalto di lavanolo, biancheria piana e materasseria con l’Asl 1 – Avezzano Sulmona L’Aquila- , in merito all’articolo “L’Aquila: mancano barelle e biancheria, pazienti portano coperte e cuscini da casa”, nel quale vengono riportate le testimonianze di familiari di pazienti ricoverati all’ospedale “San Salvatore”, senza far riferimento alla società Europa Multiservice s.r.l.

Di seguito pubblichiamo la nota integrale.

“In tale articolo è contenuto anche un ulteriore passaggio nel quale si riporta la testimonianza della familiare, non identificata, di un paziente, in cui l’intervistata afferma che il personale dell’ospedale avrebbe riferito che la struttura sarebbe stata priva di “biancheria da letto, neanche un lenzuolo di fortuna”, con la conseguenza che l’intervistata sarebbe stata costretta a portare “tutto da casa”. Si tratta della seconda volta in cui la testata da Lei diretta dà notizia di presunte lacune relative al servizio di approvvigionamento di lenzuola e biancheria della ASL 1 senza avvertire l’esigenza di verificare la veridicità della notizia e di sentire la società mia cliente che sta svolgendo il Servizio oggetto dell’appalto.

Poiché si tratta di notizia del tutto priva di fondamento, ma evidentemente idonea a danneggiare seriamente l’immagine e la reputazione della società mia assistita, La invito a prendere nota che il servizio di fornitura e lavaggio lenzuola e biancheria è stato sempre svolto dalla società Europa Multiservice nel pieno rispetto delle tempistiche e dei quantitativi di fornitura previsti nel contratto di appalto stipulato con l’Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.

Con specifico riferimento poi a quanto riportato dalla testata da Lei diretta, devo segnalarLe che la mattina del 2 novembre, alla consegna della biancheria pulita, erano ancora presenti lenzuola non utilizzate della consegna precedente, e che per eventuali emergenze il reparto di Pronto Soccorso ha anche a disposizione un quantitativo di biancheria extra, e precisamente di coperte e cuscini in numero di 40, necessarie a sostenere eventuali esigenze straordinarie.

Poiché le affermazioni contenute nell’articolo in questione risultano denigratorie anche dell’Azienda sanitaria, la presente viene inviata anche al direttore generale dell’Azienda stessa affinché verifichi se, effettivamente, alcuni dipendenti dell’azienda in servizio presso il pronto soccorso dalle 19.30 di venerdì alle 20.30 di sabato – periodo in cui l’episodio si sarebbe verificato –, abbiano effettivamente riferito falsamente della mancanza di lenzuola e cuscini e richiesto alla congiunta di un paziente di portare da casa tale biancheria, con preghiera di voler dare comunicazione allo scrivente legale o alla società mia assistita degli esiti di tali accertamenti, al fine di poter tutelare la reputazione della mia cliente nelle sedi competenti”.