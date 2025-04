BIBLIOTECA DELFICO: “SARA’ AGORA’ CULTURALE”, INTESA COMUNE DI TERAMO E REGIONE

TERAMO – “Un’intesa che punta a trasformare la storica biblioteca in una agorà culturale, aprendola maggiormente alla cittadinanza grazie all’estensione degli orari di apertura e alla realizzazione di iniziative culturali, educative e turistiche”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, nella cornice della corte interna della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo e l’accordo è stato siglato tra la Regione Abruzzo e il Comune di Teramo per la valorizzazione della struttura.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e l’assessore comunale alla Cultura, Antonio Filipponi.

“Si tratta di un’intesa – si legge in una nota – che punta a trasformare la storica biblioteca in un polo culturale grazie al coordinamento tra personale comunale e regionale, oltre al coinvolgimento delle realtà associative del territorio. Tra le azioni previste: il potenziamento dei servizi di consultazione e prestito, anche in digitale, l’organizzazione di eventi e mostre, l’attivazione di progetti di promozione della lettura come il Patto per la lettura, e collaborazioni con scuole, università e soggetti del terzo settore”.

“Oggi celebriamo un passaggio importante per la cultura abruzzese – dichiara Santangelo –La Biblioteca Delfico non sarà solo un luogo di conservazione del sapere, ma un agorà di formazione, incontro e partecipazione. Con questo accordo diamo un segnale concreto: la cultura è un diritto da rendere accessibile, vivo e centrale nelle politiche pubbliche. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che sarà esempio virtuoso per l’intero territorio regionale”.

“L’accordo rappresenta un modello di cooperazione istituzionale volto alla valorizzazione dei beni culturali e alla costruzione di una rete territoriale che favorisca la crescita culturale, sociale ed economica della comunità”, conclude la nota.