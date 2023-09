BICAMERALE ENTI DI PREVIDENZA: BAGNAI (LEGA) ELETTO PRESIDENTE

ROMA – Il deputato della Lega Alberto Bagnai, eletto in Abruzzo, è stato nominato pochi minuti fa presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Lo apprende l’Ansa. Vicepresidenti sono stati eletti i senatori Mario Occhiuto di Fi e Annamaria Furlan del Pd; i segretari della Bicamerale sono, invece, i deputati Daniela Dondi di FdI e Virginio Merola del Pd.

L’organismo bicamerale, chiamato a vigilare sugli Istituti pensionistici pubblici e privati (l’Inps e le Casse private dei professionisti), viene

convocato per la prima volta: a seguito della scelta dei vertici, nel pomeriggio, potrà cominciare a svolgere il suo incarico.

Fonti parlamentari di maggioranza e opposizione avevano già segnalato che, in base agli accordi fra i partiti, la presidenza sarebbe stata assegnata alla Lega e in particolare al deputato del Carroccio Bagnai, già alla guida, per due anni, della Commissione Finanze del Senato

nella XVIII Legislatura.