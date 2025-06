“BICI IN COMUNE”: BARETE E PIZZOLI PREMIATI DA ANCI E “SPORT E SALUTE”

BARETE – I Comuni di Barete e Pizzoli, alle porte dell’Aquila, sono stati ufficialmente premiati come vincitori del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in collaborazione con Sport e Salute.

L’attestato è stato consegnato nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi nella giornata di ieri a Firenze nel Salone dei Cinquecento, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali.

“Il riconoscimento rappresenta un’importante testimonianza dell’impegno congiunto delle due amministrazioni per promuovere la mobilità sostenibile, l’educazione sportiva, la salute pubblica e il turismo attivo sul territorio”, si legge in una nota.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato – dichiarano i sindaci di Barete e Pizzoli Claudio Gregori e Gianni Anastasio– perché premia una visione condivisa che mette al centro il benessere dei cittadini, la valorizzazione del territorio e una crescente attenzione per l’ambiente. La bicicletta è simbolo di uno stile di vita sano, accessibile e rispettoso: un mezzo semplice ma potente, in grado di unire sport, educazione e sviluppo locale”.

“Questo successo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di progetti e infrastrutture che incentivino l’uso della bicicletta nelle aree interne e montane, favorendo anche la riscoperta delle bellezze naturali e culturali dei nostri territori. Barete e Pizzoli confermano così la volontà di collaborare in modo concreto per costruire un futuro più verde, inclusivo e sostenibile, all’insegna del movimento e della partecipazione”, concludono.