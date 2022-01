BIGLIETTERIA TUA L’AQUILA, BIONDI: “AL TERMINAL PRONTA A FINE MESE”

L’AQUILA– “I lavori per la nuova biglietteria per l’utenza dell’Azienda per la mobilità aquilana e per quella della società di Trasporto unico abruzzese al terminal di Collemaggio inizieranno lunedì e saranno conclusi in venti giorni”.

A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rispondendo alle parole del consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci in merito al trasferimento, all’Aquila, della biglietteria della Tua, l’azienda unica di trasporto abruzzese, dal terminal di Collemaggio a via Strinella.

“Senza voler tornare sul taglio di corse che danneggiano pendolari, lavoratori e studenti – ricordo solo la perdurante vergogna della biglietteria. Dopo l’improvviso e demenziale trasferimento dal Terminal dello scorso 26 luglio, il sindaco promise solennemente che entro ottobre sarebbe stata ripristinata. Una bufala gigantesca. La biglietteria sta ancora in via Strinella 156: strano che il sindaco non se ne sia accorto”, ha scritto ieri Pietrucci, riferendosi ai disagi dei tanti tanti pendolari che ogni giorno si vedono costretti a raggiungere via Strinella a piedi.

“Ci sono stati dei ritardi dovuti alla revisione degli allacci per i servizi igienici e degli slittamenti decisi per non compromettere l’utilizzo del mega-parcheggio durante le festività, ma finalmente ci siamo e ci scusiamo con gli utenti anche per responsabilità non nostre”, spiega il sindaco dell’Aquila.

“La vera novità, comunque, è che a interessarsi del terminal e dei pendolari aquilani sia il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci. Lo stesso che da capo di gabinetto dell’ex sindaco Massimo Cialente non si è accorto che il terminal stava sprofondando nel degrado più totale, che non venivano rispettate le condizioni contrattuali che hanno portato alla revoca della concessione, e che non venivano rispettate le scadenze delle revisioni del tapis-roulant per cui siamo stati costretti a prevedere il rifacimento integrale del sistema di trasporto meccanizzato con un investimento a carico dei bilancio comunale di circa 700mila euro – sottolinea il primo cittadino che continua – Lo stesso Pietrucci che, da esponente della maggioranza di centrosinistra in regione durante la legislatura D’Alfonso, ha avallato la legge che ha convertito la tratta L’Aquila-Roma da servizio minimo essenziale a linea commerciale senza alzare un dito a tutela del trasporto delle aree interne”.

I lavori per la biglietteria sono un ulteriore tassello nel complessivo progetto di rigenerazione di questo spazio strategico a ridosso del centro storico e della Basilica di Collemaggio.

“Noi che siamo abituati a operare invece che a difendere il capoluogo a intermittenza – prosegue il sindaco – possiamo dire che stiamo proseguendo nell’opera di risanamento del terminal, che abbiamo reperito 70mila euro per i nuovi locali delle biglietterie, che abbiamo stanziato 1,4 milioni a valere sul fondo complementare per il collegamento Collemaggio-viale Rendina, di cui è stazione appaltante il Consiglio regionale, e stiamo procedendo a una poderosa opera di rinnovamento del parco mezzi dell’Ama, avendo dato corso in anticipo alla transizione ecologica del trasporto pubblico locale che ci ha portato a scendere sotto la media europea dell’anzianità degli autobus circolanti in città”, conclude Biondi.

Il riferimento di Pietrucci è all’annuncio, dato a fine settembre dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, attraverso un comunicato: “Entro il mese di ottobre la biglietteria Tua sarà ripristinata all’interno del terminal di Collemaggio. I problemi di natura logistica sono stati superati e il servizio di erogazione dei tagliandi di viaggio verrà individuato in locali, ancora più confortevoli e comodi per l’utenza rispetto a quelli attuali, situati al piano zero della struttura”, avevano assicurato in quell’occasione.