BIGLIETTERIA TUA L’AQUILA, E’ ANCORA SCONTRO: PIETRUCCI, “DA SINDACO LIVORE E NERVOSISMO”

L’AQUILA – “Sono francamente dispiaciuto dal livore delle parole del primo cittadino nei miei riguardi: eppure a lui ho sempre assicurato l’appoggio necessario quando c’è stato bisogno di sostenere le ragioni del territorio. Quando non ho sentito la sua voce tra le tante a supporto della battaglia per riportare la sede del Soccorso alpino in città ho pensato che fosse oberato dai mille impegni che gravano sulle spalle di un sindaco; leggere la sua risposta piccata per una mia ‘nota a pié di comunicato’ sull’effettiva urgenza che la biglietteria TUA torni al terminal di Collemaggio, mi fa pensare che sbagliavo e che il tempo non gli manca”.

A scriverlo in una nota il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, in risposta alle parole del primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sul tema del trasferimento della biglietteria cittadina della Tua, l’azienda unica di trasporto abruzzese, dal terminal di Collemaggio a via Strinella.

In una nota, Biondi ieri ha annunciato “I lavori per la nuova biglietteria per l’utenza dell’Azienda per la mobilità aquilana e per quella della società di Trasporto unico abruzzese al terminal di Collemaggio inizieranno lunedì e saranno conclusi in venti giorni”.

“Lo ringrazio comunque per aver comunicato che, dopo oltre sei mesi, la biglietteria per l’utenza dell’Azienda per la mobilità aquilana e per quella della società di Trasporto unico abruzzese tornerà al terminal Lorenzo Natali”, ha detto Pietrucci.

“Da ex capo di gabinetto, come ha ricordato lo stesso sindaco (ruolo svolto fino al 2013, ormai un’epoca fa) rilevo però che le responsabilità sono sempre di chi governa, soprattutto quando sono corredate anche da scarsità di informazioni alla popolazione, giustamente smarrita. Mi preme precisare che i lavori per la biglietteria non sono “un ulteriore tassello nel complessivo progetto di rigenerazione del terminal” che subisce i tempi pachidermici di un’opera pubblica complessa, ma lavori essenziali e urgenti per dare dignità all’utenza”.

“La potenza di fuoco che adesso gli sembra di avere grazie ai cospicui finanziamenti del fondo complementare non deve fargli perdere di vista l’obiettivo principale, cioè quello di costruire una rete forte di relazioni che gli consenta di trasformare quei fondi in opere”.

“Per precisione di informazione, cosicché egli possa cercare altri argomenti con i quali attaccarmi in futuro, rammento comunque che i servizi minimi essenziali del trasporto abruzzese rimangono una mia pagina storica di battaglia politica a favore del territorio”.

“Per mesi mi sono scontrato con i colleghi D’Alessandro e Di Nicola, perché trovavo il provvedimento iniquo e penalizzante nei confronti del territorio aquilano. La Cisl, Uil e Cisal organizzarono persino uno sciopero contro la mia persona davanti al Consiglio regionale solo perché avevo richiesto che la Cgil, mai invitata al tavolo delle trattative, fosse audita in Commissione”.

“Come presidente della Commissione Territorio, infatti, feci pesare il mio ruolo per rallentare il percorso legislativo intrapreso: ne danno testimonianza gli atti prodotti in Regione con specifici impegni politici prima dell’approvazione finale in aula. Ho come al solito preferito anteporre tutti gli interessi politici e partitici alla difesa della mia terra e come al solito ne ho pagato il prezzo”, sottolinea Pietrucci.

“Il trasporto su gomma, al pari di quello su ferro che continua ad essere una chimera, sono battaglie serie che il primo cittadino avrebbe dovuto combattere dal primo anno di mandato e non alla fine rendendole di fatto oggetto di strumentalizzazioni. Adesso l’attenzione si sposta sul Piano triennale dei servizi minimi essenziali e i protagonisti assoluti saranno i componenti di Fratelli d’Italia con il sottosegretario D’Annuntiis: il rischio di trasformare in tratte commerciali anche i collegamenti più importanti della Regione è dietro l’angolo e ci sarà bisogno di una solida intesa tra i partiti per salvaguardare i servizi pubblici del territorio”, conclude.

LA NOTA DI BIONDI

“I lavori per la nuova biglietteria per l’utenza dell’Azienda per la mobilità aquilana e per quella della società di Trasporto unico abruzzese al terminal di Collemaggio inizieranno lunedì e saranno conclusi in venti giorni”.

A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Ci sono stati dei ritardi dovuti alla revisione degli allacci per i servizi igienici e degli slittamenti decisi per non compromettere l’utilizzo del mega-parcheggio durante le festività, ma finalmente ci siamo e ci scusiamo con gli utenti anche per responsabilità non nostre”, spiega il sindaco dell’Aquila.

“La vera novità, comunque, è che a interessarsi del terminal e dei pendolari aquilani sia il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci. Lo stesso che da capo di gabinetto dell’ex sindaco Massimo Cialente non si è accorto che il terminal stava sprofondando nel degrado più totale, che non venivano rispettate le condizioni contrattuali che hanno portato alla revoca della concessione, e che non venivano rispettate le scadenze delle revisioni del tapis-roulant per cui siamo stati costretti a prevedere il rifacimento integrale del sistema di trasporto meccanizzato con un investimento a carico dei bilancio comunale di circa 700mila euro – sottolinea il primo cittadino che continua – Lo stesso Pietrucci che, da esponente della maggioranza di centrosinistra in regione durante la legislatura D’Alfonso, ha avallato la legge che ha convertito la tratta L’Aquila-Roma da servizio minimo essenziale a linea commerciale senza alzare un dito a tutela del trasporto delle aree interne”. I lavori per la biglietteria sono un ulteriore tassello nel complessivo progetto di rigenerazione di questo spazio strategico a ridosso del centro storico e della Basilica di Collemaggio.

“Noi che siamo abituati a operare invece che a difendere il capoluogo a intermittenza – prosegue il sindaco – possiamo dire che stiamo proseguendo nell’opera di risanamento del terminal, che abbiamo reperito 70mila euro per i nuovi locali delle biglietterie, che abbiamo stanziato 1,4 milioni a valere sul fondo complementare per il collegamento Collemaggio-viale Rendina, di cui è stazione appaltante il Consiglio regionale, e stiamo procedendo a una poderosa opera di rinnovamento del parco mezzi dell’Ama, avendo dato corso in anticipo alla transizione ecologica del trasporto pubblico locale che ci ha portato a scendere sotto la media europea dell’anzianità degli autobus circolanti in città”, conclude Biondi.