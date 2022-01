BIGLIETTERIA TUA L’AQUILA, PIETRUCCI: “RITORNO AL TERMINAL E’ UNA BUFALA GIGANTESCA”

L’AQUILA- “Senza voler tornare sul taglio di corse che danneggiano pendolari, lavoratori e studenti – ricordo solo la perdurante vergogna della biglietteria. Dopo l’improvviso e demenziale trasferimento dal Terminal dello scorso 26 luglio, il sindaco promise solennemente che entro ottobre sarebbe stata ripristinata. Una bufala gigantesca. La biglietteria sta ancora in via Strinella 156: strano che il sindaco non se ne sia accorto”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci in merito al trasferimento, all’Aquila, della biglietteria della Tua, l’azienda unica di trasporto abruzzese, dal terminal di Collemaggio a via Strinella.

Il riferimento di Pietrucci è all’annuncio, dato a fine settembre dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, attraverso un comunicato: “Entro il mese di ottobre la biglietteria Tua sarà ripristinata all’interno del terminal di Collemaggio. I problemi di natura logistica sono stati superati e il servizio di erogazione dei tagliandi di viaggio verrà individuato in locali, ancora più confortevoli e comodi per l’utenza rispetto a quelli attuali, situati al piano zero della struttura”, avevano assicurato in quell’occasione.

A denunciare numerosi disagi per il trasferimento, avvenuto la scorsa estate, sono i tanti pendolari che ogni giorno si vedono costretti a raggiungere via Strinella a piedi, in un punto decisamente fuori mano rispetto agli stalli per la partenza degli autobus.