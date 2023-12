BIGLIETTO UNICO: PEPE (PD), “ENNESIMA OCCASIONE PERSA DAL GOVERNO MARSILIO”

L’AQUILA – “Dopo 58 mesi di governo, la maggioranza di centrodestra dice nuovamente no alla proposta di introduzione del biglietto unico rinviando, sine die, il lavoro per uniformare almeno sui quattro capoluoghi di provincia i titoli di viaggio”.

Così, in una nota, il consigliere regionale PD Dino Pepe: “Il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, in Aula, parla di proposta inutile e invita i consiglieri di centrodestra a respingere l’emendamento sul biglietto unico. Un’altra occasione persa dal governo Marsilio per dare un segnale positivo a studenti e lavoratori e per colmare la disparità di trattamento tra Teramo e gli altri territori”.