BIKE TO COAST FOR EVERYONE: AL VIA PROGETTO ACCESSIBILITA’ DISABILI A CICLOPEDONALE COSTA ABRUZZESE

CHIETI – Entra nel viso il progetto “Byke to coast for everyone”, il progetto della Regione Abruzzo in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri che vuole agevolare l’accessibilità dei disabili alla ciclopedonale Martinsicuro-San Salvo.

Martedì prossimo partono i percorsi formativi rivolti agli operatori del settore indicati dai partner del progetto.

Gran parte del mese di maggio sarà impegnato per lo svolgimento dei corsi di formazione che hanno l’obiettivo principale di formare e educare gli operatori che si trovano a contatto con il turista diversamente abile o che ha bisogno di particolari servizi di accesso o di altro.

Il progetto prevede la realizzazione e l’organizzazione di servizi accessibili: spiagge attrezzate, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili. Il percorso formativo che parte martedì prevede quattro moduli: il primo dal titolo “Il turismo accessibile per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo” curato da Anffas Abruzzo; il secondo “Buoni turismo per una buona crescita” curato da Legambiente Abruzzo; il terzo modulo curato dal Comune di Fossacesia ed infine il quarto modulo sul linguaggio LIS curato dal Comune di Martinsicuro.

“Ci troviamo di fronte ad un progetto altamente innovativo – spiega l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – che pone le condizioni per la creazione di una rete di servizi in grado di venire incontro alle esigenze dei disabili nella fruizione della pista ciclopedonale Martinsicuro – San Salvo. La ciclopedonale rappresenta una delle eccellenze del prodotto turistico abruzzese ed è per questo che intorno ad esso vogliamo creare servizi turistici di ogni genere. Li contiamo di attivare dalla prossima stagione estiva, in coincidenza, peraltro, con l’eccezionale promozione turistica in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia”.