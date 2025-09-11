“BIKE TO SHOP”, ALL’AQUILA LA SPESA SI FA IN BICI NELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOB

L’AQUILA – Incentivare l’utilizzo della cosiddetta mobilità dolce, in particolare attraverso la bicicletta, per alleggerire la città dal traffico, e l’acquisto nei negozi del centro. Sensibilizzando i cittadini sull’importanza di adottare modalità di spostamento che riducano l’impatto ambientale, incentivando l’uso del trasporto pubblico, della micromobilità e di tecnologie innovative basate su fonti rinnovabili.
Con questo obiettivo, la Cna dell’Aquila sostiene la manifestazione che la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha promosso per la prossima settimana all’Aquila, “Bike to shopping”, in programma mercoledì 17 settembre.
L’iniziativa invita a riscoprire un modo di vivere la città più sostenibile e salutare. Fare la spesa in bicicletta non è solo una scelta ecologica, ma offre numerosi vantaggi che migliorano la qualità della vita quotidiana.
“Bike to shopping”, che rientra nella Settimana europea della Mobilità sostenibile, prevede un ritrovo alle ore 17,00 presso la Fontana luminosa, porta di accesso al centro, per fare insieme la spesa in bici.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può collegare a fiablaquila.it, scrivere a info@fiablaquila.it oppure telefonare al numero 350-1732719.
