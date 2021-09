BILANCI ASL, FEBBO: “PROBLEMA RIGUARDA TUTTO IL PAESE. PASSIVITA’ CAUSATE DA COVID”

CHIETI – “Sono mesi ormai che tento di spiegare al consigliere Paolucci e ai rappresentanti del M5S quali sono le problematiche causate dalla pandemia sui bilanci delle Asl visto che, testardamente, continuano a lanciare i loro allarmi sulle passività dei conti della sanità”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, che aggiunge: “Purtroppo però non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire ma soprattutto i soliti noti dimenticano che siamo stati, e siamo, in piena emergenza sanitaria e che tutto ciò che pesa sulle passività dipende proprio dalla pandemia e, cosa importante, riguarda tutto il Paese, l’Europa, l’Emisfero”.

“Oggi però ci viene in aiuto un articolo (che si allega) pubblicato oggi sul Sole24ore che chiarisce inequivocabilmente la situazione e di come tutte le Regioni, non solo l’Abruzzo o quelle guidate dal centrodestra con buona pace di Paolucci e M5S, abbiano invocato un intervento del Governo centrale, di cui anche loro fanno parte, per far fronte alla situazione che ha causato una perdita di oltre 2,2 miliardi di euro necessari a coprire tutte le esigenze di spesa”.

“Mi auguro a questo punto che chi si impegna tanto nel criticare e attaccare la Giunta regionale, maggioranza di centrodestra e Asl, comprenda il quadro della situazione e plachi la voglia di strumentalizzare anche le situazioni più serie, anzi si adoperi con noi a tutti i livelli perché l’appello dei Presidenti (tutti!) rivolto a Draghi, Franco e Speranza venga accolto”.