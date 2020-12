BILANCIO ABRUZZO 2020, AGGIORNATO IL CALENDARIO DEI LAVORI

L’AQUILA – Nel corso della riunione odierna, la Conferenza dei Capigruppo integrata, in relazione Calendario dei lavori e alla Sessione di Bilancio 2020, ha aggiornato il programma delle attività. Giovedì 17 dicembre, alle 15, è in programma la Commissione Bilancio per le audizioni delle Associazioni. Venerdì 18 dicembre, alle 10, tornerà a riunirsi la Commissione Bilancio per audire gli assessori regionali; successivamente sono in programma le sedute delle altre Commissioni chiamate ad esprimere il parere: alle 15 la Commissione Territorio, alle 15.30 la Commissione Agricoltura, alle 16 la Commissione Politiche europee e alle 16.30 la Commissione Sanità. Dalle 17 alle 22 la Commissione Bilancio procederà all’esame di merito. La riunione è convocata anche il giorno successivo, sabato 19 dicembre, dalle ore 10, sempre per l’esame di merito.

Lunedì 21 dicembre, alle 10, è prevista la seduta del Consiglio regionale per la discussione di documenti politici, mentre dalle 12 l’Assemblea legislativa procederà alla discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr); nota di aggiornamento al Defr; “Milleproroghe” e altri provvedimenti licenziati dalle Commissioni. Martedì 22 dicembre, dalle 10 alle 14, la Commissione Bilancio procederà all’esame di merito con espressione del parere entro le 14.

Alle ore 15 è in programma la seduta del Consiglio regionale per esaminare i documenti contabili (Legge di stabilità e Bilancio di previsione) con prosecuzione a mercoledì 23 dicembre e chiusura entro le 24. Le attività consiliari saranno sospese dal 5 al 7 gennaio 2021 e riprenderanno secondo il calendario della prima settimana con i lavori delle Commissioni consiliari.

Download in PDF©