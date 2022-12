BILANCIO ABRUZZO, D’INCECCO (LEGA): “REGIONE VIRTUOSA BEN AMMINISTRATA CON CONTI IN ORDINE”

L’AQUILA – “Dopo la seduta terminata questa notte è ormai chiaro che, grazie a questo governo regionale che vede la Lega protagonista, la Regione Abruzzo può vantare una gestione virtuosa con bilanci in ordine e una programmazione in grado di guardare al futuro con sicurezza”.

Così, inuna notam il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, a margine dell’approvazione del Milleproroghe, legge di stabilità e il bilancio di previsione.

“Molti obiettivi sono stati raggiunti con serenità come importanti interventi per il dissesto idrogeologico, il dragaggio dei porti, l’esenzione dell’IRAP per le onlus, la copertura finanziaria per garantire nuove rotte aeree per l’Aeroporto d’Abruzzo, aver assegnato 1 milione di euro all’ospedale di Penne, totale copertura delle borse di studio e maggiori contributi per gli enti del terzo settore, enti locali, l’Agenzia della Protezione Civile”.

“Il bilancio di questi quattro anni – sottolinea D’Incecco – è più che positivo, la Lega ha portato all’attenzione del Consiglio tante migliorie per non lasciare nessuno indietro e assicurando la dovuta sicurezza finanziaria alle tante leggi sin qui approvate. Mi complimento con tutti i gruppi dell’opposizione per aver collaborato in modo concreto e leale sull’approvazione del bilancio, non accadeva da anni. Ringrazio tutto il gruppo regionale della Lega, la maggioranza e la Giunta per l’importante lavoro svolto, e un sincero in bocca al lupo a Guido Quintino Liris che durante la sessione di ieri si è dimesso da assessore regionale per svolgere integralmente il ruolo di Senatore della Repubblica”.

“Il prossimo – conclude D’Incecco – sarà un anno importante, con un Governo nazionale vicino, anche grazie alla preziosa presenza del Sottosegretario di Stato all’agricoltura Luigi D’Eramo, per rispondere in modo puntuale alle esigenze degli abruzzesi”.