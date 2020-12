BILANCIO ABRUZZO, DOMANI CONFERENZA STAMPA CENTROSINISTRA

L’AQUILA – È convocata per domani martedì 29 dicembre alle 11.30 nella Sala Benedetto Croce del Consiglio Regionale, a L’Aquila, la conferenza stampa dei gruppi di centrosinistra PD, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo misto relativa al bilancio presentato dalla maggioranza di centrodestra, di cui è in corso la discussione.

Alla conferenza saranno presenti i consiglieri regionali Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani.

