BILANCIO ASL L’AQUILA: DOPO DUE BOCCIATURE, OK REVISORI, DEBITO A 33,9 MLN, “IN LINEA PIANO RIENTRO”

L’AQUILA – Dopo essere stato bocciato due volte, e con toni trionfalistici, l’ufficio stampa della presidenza della Regione Abruzzo, rende oggi noto che il Collegio dei Revisori dei Conti, ha espresso parere favorevole sul Bilancio d’Esercizio della Asl provinciale dell’Aquila, che dal primo settembre sarà guidata dal nuovo dg Paolo Costanzi.

Il buco di bilancio, di “solo” 33 milioni di euro e “in linea con il piano di rientro” viene citato all’ultimo rigo.

L’organismo di controllo, lo ricordiamo, è composto da Luca Verini, in rappresentanza della Regione Abruzzo, presidente, da Angela De Rosa, per il ministero dell’Economia e delle Finanze e da Beniamino Di Ienno, per il ministero della Salute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, si legge dunque nella nota, “a seguito delle verifiche effettuate e dell’esame della documentazione contabile, ha attestato la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze contabili, nonché la conformità dei criteri di valutazione del patrimonio della Asl 1 Avezzano- Sulmona – L’Aquila. Tenuto conto delle risultanze emerse, delle considerazioni formulate e delle raccomandazioni esposte, il Collegio ha quindi espresso parere favorevole in merito al documento contabile esaminato. Tale valutazione conferma la correttezza formale e sostanziale della gestione contabile dell’Azienda sanitaria, garantendo trasparenza e affidabilità nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria”.

A seguito delle rettifiche intervenute della approvazione dei documenti contabili, prosegue la nota, “le movimentazioni dell’esercizio 2024 dell’Asl dell’Aquila nelle voci di Patrimonio netto evidenziano una variazione di euro +105.354.675 (+59,0%) con un saldo al 31/12/2024 di euro 284.014.067, rispetto a quello al 31/12/2023 di euro 178.659.392. Rispetto all’esercizio 2023, inoltre, si registra un notevole incremento dei contributi in conto esercizio per complessivi euro 28.539.605 con conseguente aumento di euro 59.744.231 (+8,34%) del Valore della Produzione che si attesta ad un valore di euro 775.709.782”.

“Infine, il bilancio evidenzia una perdita di euro 33.936.294,21 con un decremento rispetto all’esercizio precedente di euro 10.756.724,96, pari al -24,07 %, e in linea con quanto indicato nel piano di rientro”.