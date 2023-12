BILANCIO: BOCCHINO (LEGA), “MISURE CONCRETE PER AGRICOLTURA, DISABILI, STUDENTI E AREE INTERNE”

VASTO – “È stata una maratona notturna estenuante, ma abbiamo portato a casa una ottima legge di bilancio, con misure preziose per gli abruzzesi e tutti i territori. E questo è stato possibile perché a monte c’è stata una grande opera di risanamento dei conti, non dobbiamo dimenticare infatti che nel 2019, quando ci siamo insediati, abbiamo ricevuto in eredità ben 450 milioni di passivo. Ora​, dopo cinque anni​, restitui​amo una situazione finanziaria in equilibrio e possiamo guardare al futuro con fiducia”.

Questo il commento del consigliere regionale della Lega​ Sabrina Bocchino, candidata alle regionali in programma a marzo in Abruzzo, all’esito dell’approvazione in nottata della Legge di Stabilità, e del ​Bilancio di Previsione 2024- 2026,​ gli ultimi della legislatura​.

Entrando nel merito ​della manovra di Bilancio, spiega ​dunque il consigliere regionale, “va evidenziato innanzitutto l’importante finanziamento a supporto delle attività agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalla peronospora, quasi 13 milioni euro, che si sommano ai 5 milioni messi a disposizione in precedenza , per un totale di 18 milioni​ di euro: un budget sicuramente importante, capace di dare le risposte attese, e un segno​ di concreta attenzione ​per un comparto trainante dell’intera economia regionale. Altrettanto decisivi sono poi i 54 milioni allocati per l’edilizia sanitaria, i 5 milioni per le borse di studio a beneficio dei nostri studenti, con la possibilità ora di poter scorrere le graduatorie dei beneficiari, i 7 milioni per eventi sportivi e turistici, che consentiranno alla nostra regione di restare alla ribalta a livello nazionale e internazionale. Abbiamo poi esentato dal pagamento dell’Irap le onlus e le associazioni del terzo settore ed anche le farmacie dei comuni sotto i 3.000 abitanti, a conferma della nostra attenzione per le aree interne”.

Bocchino tiene ​però ad evidenziare le “incomprensioni”, che si sono verificate all’interno della maggioranza, nella fase decisiva della definizione dei vari emendamenti prima della definitiva approvazione.

“In questa ultima cavalcata ci sono state criticità – spiega il consigliere leghista – e non solo con le opposizioni: ieri sera e in nottata sono emerse difficoltà di dialogo con Fratelli d’Italia, comunque poi chiarite. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e serrare le fila per blindare l’unità del centrodestra che nella imminente campagna elettorale è chiamata a meritare la storica conferma. Un traguardo che passa sempre dalla dimostrazione della nostra unità. Unit​o il centrodestra vince ovunque. E succederà anche in Abruzzo il 10 marzo prossimo”.

Bocchino passa dunque in rassegna gli interventi che portano direttamente la sua firma, e frutto della sua personale iniziativa politica.

“Mi piace ricordare in particolare lo stanziamento di 80.000 euro a favore dell’associazione Apnea team Abruzzo, per l’acquisto di un gommone che servirà lungo tutta la costa regionale​ , al salvataggio e alle attività in mare delle persone diversamente abili​ – esordisce il consigliere leghista -. Ho inteso poi garantire finanziamenti a tanti comuni della mia provincia, per interventi sulla viabilità e altre opere pubbliche​ e iniziative che non avevano ​adeguata copertura, dal comune più piccolo, San Giovanni Lipioni al più grande, la mia Vasto, passando per Fresagrandinaria, Gissi, Monteodorisio, Villa Santa Maria Casacanditella, Castelfrentano, solo per citarne alcuni. Non solo, in aggiunta ai 12 milioni di euro stanziati nel Bilancio per la Protezione civile, ho inteso personalmente aggiungere risorse per quelle associazioni di ​Protezione civile della provincia di Chieti che svolgono un lavoro prezioso e insostituibile, a presidio della sicurezza delle persone e del territorio”.

Attenzione anche a Guardiagrele, prosegue Bocchino, ​”grazie al sostegno economico​, su mia iniziativa, per l’Ente mostra dell’Artigianato artistico ​abruzzese, un’attenzione doverosa per una realtà che ha ormai una rilevanza internazionale. Come giusto è stato aiutare anche la parrocchia di San Paolo di Vasto, per poter gestire al meglio gli impianti sportivi e altre strutture che rappresentano luoghi di aggregazione e sana socialità, e lo stesso dicasi per il contributo necessario a riparare il tetto danneggiato dal maltempo della chiesa di San Nicola a Vasto, come pure i contributi alla parrocchia di San Salvo Marina ​e di Chieti, ed ancora i contributi a numerose associazioni che lavorano nel sociale in particolare a favore dei bambini autistici”.