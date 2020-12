BILANCIO, D’INCECCO (LEGA): “5 STELLE COSTRETTI A MENTIRE”

L’AQUILA – “I comunicati stampa del gruppo consiliare dei 5S sono dettati dalla necessità di un galleggiamento politico e mentono sapendo di mentire: la I Commissione ha lavorato in perfetta linearità, in anticipo rispetto alla tabella di marcia degli anni precedenti, ad oggi abbiamo licenziato il Defr con relativo aggiornamento, un debito fuori bilancio ed abbiamo chiuso la discussione generale del Milleproroghe”.

Lo scrive, in una nota, Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega in Consiglio regionale e presidente della I Commissione: “Rimaniamo in attesa del parere obbligatorio del collegio dei revisori per riprendere l’iter come da programma. L’ostruzionismo dei pentastellati è costituito da emendamenti privi di un reale contenuto ma volti a creare la solita bagarre, si comprende la necessità di glissare sulle reiterate cappellate del governo nazionale che innescano defezioni continue dai gruppi parlamentari. Deve essere chiaro ai cittadini abruzzesi: i pentastellati, in Regione Abruzzo come in Parlamento, sono all’angolo a causa dell’abbraccio politico con il centrosinistra a cui hanno tentato di opporsi nella precedente legislatura”.

