L’AQUILA – “Grazie al lavoro della Lega questo Governo regionale, nel bilancio di previsione del triennio 2023 2025, ha stanziato 3.6 milioni di euro per l’esenzione dell’IRAP alle onlus”.

Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Vincenzo D’Incecco: “È un concreto aiuto alle moltissime associazioni che sono la spina dorsale per l’assistenza, la beneficenza, e molto spesso l’istruzione. Finché al governo c’è la Lega nessuno sarà lasciato indietro”.