BILANCIO, EMENDAMENTO DI PEPE PER LAVORATORI CASE DI RIPOSO

L’AQUILA – “Inizia oggi la discussione sul Bilancio di previsione in merito al quale ho presentato un emendamento, sostenuto da tanti colleghi della minoranza, con l’obiettivo di concedere un indennizzo ai lavoratori e alle lavoratrici delle case di riposo che in questi anni di pandemia, così come i loro colleghi della sanità, hanno messo in campo tanta dedizione, tanto impegno e tanta professionalità.

Riteniamo giusto quindi che, così come i lavoratori della sanità, anche le centinaia di operatori, che in questi anni sono stati al fianco dei nostri anziani, ricevano un contributo.

Mi auguro che la maggioranza possa accogliere questo emendamento in modo che nelle prossime settimane questi lavoratori e queste lavoratrici possano essere destinatari di un giusto indennizzo”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Pd Dino Pepe.