“I LOVE ABRUZZO UN SUCCESSO, RUGBY L’AQUILA SSD UNA SFIDA”. SCOPANO, “SPORT VOLANO DEI TERRITORI”

L’AQUILA – “Per una impresa ha la responsabilità sociale deve esprimersi anche nel sostenere attività nel campo dello sport, soprattutto in una situazione segnata dalla pandemia, in cui c’è bisogno di ripartire, di trovare momenti di serenità. Non solo per l’ovvio e giusto ritorno di immagine, un impresa prospera se anche il territorio è prospero, in territorio vivo, dinamico, non condivido affatto il detto popolare ‘sta bene Rocco, sta bene tutta la rocca'”.

Questi i temi al centro dell’intervista di Abruzzoweb all’imprenditore aquilano Mauro Scopano, amministratore unico di Aterno Gas & Power, azienda aquilana con sede centrale in via Vicentini, leader in Abruzzo nella fornitura di gas metano ed energia elettrica.

Protagonista come main sponsor di “ I Love Abruzzo”, kermesse tennistica itinerante ed innovativa voluta dalla Regione Abruzzo, che ha visto in campo fino al 22 agosto 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città. La nuova sfida è invece rappresentata dall’appena costituita società “Rugby L’Aquila SSD”, di cui è presidente e che parteciperà al campionato di serie C al via il prossimo 17 ottobre.

segue